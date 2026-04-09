¿Por Qué se Calienta Mi Celular y Qué Hacer para Enfriarlo? Motivos y Soluciones

Si alguna vez te ha pasado que mientras usas tu celular, éste se sobrecalienta y opera más lento o de plano deja de funcionar, esto te interesa. Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta imprescindible para la vida diaria con la que se resuelven desde intentos de comunicación hasta tareas más complejas, por lo que en N+ te decimos por qué ocurre este fenómeno y qué puedes hacer para enfriarlo.

La duda ha crecido entre la población a medida que el termómetro que mide la temperatura ambiental ha incrementando su temperatura, toda vez que algunos teléfonos móviles se sobrecalientan con mayor rapidez.

De hecho, en una nota previa ya te dimos a conocer por qué pueden explotar los teléfonos celulares, además de qué acciones puedes implementar en tu rutina cotidiana para evitar que exploten. Toda vez que se trata de dispositivos que muchas veces viajan en bolsillos de la ropa, o en un alguna bolsa externa.

Video: ¿Por Qué Pueden Explotar los Celulares? Esto Pasa con las Baterías de los Teléfonos

Entonces, ¿por qué se calienta tu celular?

Ahora bien, para no llegar a ese extremo, vale la pena conocer qué hacer si se calienta tu celular, dado que es una de las primeras señales de alerta de que algo está fallando con tu dispositivo. Aunque no es la única consecuencia, de hecho una de las más frecuentes es la disminución de la vida útil de la materia del dispositivo.

Así que si mientras utilizas aplicaciones como el GPS o abres juegos en tu celular te sale un letrero que indica que éste se sobrecalentó y ha suspendido sus actividades por precaución hasta que la batería regrese a su temperatura normal, tu celular se "está protegiendo".

El objetivo de este mensaje es alertarte sobre un proceso que lleva a cabo tu teléfono para proteger sus componentes y evitar dañar la batería, lo que, sin embargo, a la larga afecta la calidad de vida de ésta y reduce su tiempo de vida útil.

En qué casos se sobrecalientan los celulares:

Al jugar un juego: ocurre cuando se ejecutan juegos de alto rendimiento que requieren de memoria gráfica.

Al cargar: responde sobre todo a la tecnología de carga rápida, el suministro de electricidad para teléfonos móviles genera aumento de temperatura sobre todo si se coloca sobre superficies como telas o a la luz solar directa.

Al navegar o mirar un video: cuando utilizas aplicaciones como GPS, la señal débil y altas demandas durante la navegación puede aumentar la temperatura en teléfonos celulares, que empeora cuando les da la luz directa del sol. Mientras que al observar un video, el procesador, altavoz y pantalla del teléfono móvil funcionan constantemente, lo que propicia que se incremente la temperatura.

Al tomar una foto o grabar un video: cuando abres la cámara del celular para ejecutar alguna de estas tareas, el procesador y la cámara funcionan a un alto rendimiento, lo que obliga a que el teléfono móvil experimenta un incremento en su temperatura.

¿Qué puedes hacer para evitar que se sobrecaliente tu celular?

Si te has dado cuenta de que en cualquiera de los situaciones anteriores tu teléfono se calienta, vale la pena que sigas las siguientes recomendaciones

Cuida las aplicaciones que operan en segundo plano, es decir todas aquellas que se quedan abiertas o ejecutando alguna actividad mientras abres otra ventana

Evita colocar tu teléfono sobre telas y debajo de almohadas

Evita exponerlo a la luz directa del sol al cargarlo

En medida de la posible, opta por sistemas de carga oficial de tu dispositivo, y así evitar el calentamiento que provocan dispositivos no originales

En caso de que lo utilices como GPS en el carro, colócalo cerca de una salida de aire acondicionado

Evita usar por tiempo prolongado la cámara o video, opta por intervalos de tiempo

Evita ver videos o tomar fotos mientras cargas tu teléfono celular

¿Cómo funciona la telefonía celular?

Se trata de un modelo que implica varias antenas con transmisiones equipadas con tecnología para enviar y recibir ondas de radio, a estos dispositivos se les nombra "células" y se les representa con hexágonos. Por lo que cuando un teléfono se mueve, puede quedar fuera del área de cobertura de una célula, por lo que se conectará a otra más cercana. Y de ahí que a ese tipo de telecomunicación se le conozca como telefonía celular.

En 1973, Martin Cooper construyó el primer prototipo de teléfono celular y fue hasta 1982 que se aprobó su uso comercial, para finalmente un año después salir a la venta al público.

Actualmente los celulares implementan la tecnología 5G, que ofrece una velocidad de transferencia de datos que es 10 a 100 veces más rápida que la que tenía la generación anterior. Además de disminución en el uso de energía para el uso de la red, lo que potencia la vida y duración de las baterías de los teléfonos.

Video: Teléfonos Celulares Pueden Ser una Bomba de Tiempo ¿Cómo Evitar que Exploten?

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