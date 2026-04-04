¿Registro de Línea Celular Termina en Abril? Fecha Límite y Qué Pasa Si No Vinculas Tu Número

Sigue abierto el registro de líneas celulares y para quienes tiene duda de si el trámite termina en abril 2026, acá te decimos cuándo es el último día para vincular tu línea Telcel, AT&T, Movistar, Unefon o Bait en el padrón de usuarios de telefonía móvil y qué pasa si no registras tu número de celular en el plazo estimado.

Debido a que el trámite puede ser confuso, no te preocupes, en una nota previa ya te dijimos cómo registrar mi línea Telcel, AT&T, Movistar o Bait con CURP e INE en línea y cómo saber si tu número de celular ya esta registrado el padrón telefónico de México.

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¿Registro de líneas celulares termina en abril 2026?

Los lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indican que el registro de líneas celulares no termina en abril. El último día para vincular tu número es el 30 de junio 2026. A partir del 1 de julio todas las líneas que no estén registradas en el padrón de telefonía móvil tendrán consecuencias.

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Si tiene dudas para vincular tu línea Telcel, AT&T, Unefon, Movistar o Bait, en una nota ya te mostramos los pasos para hacer el trámite de forma presencial, pues en línea se alertó de varios sitios falsos que suplantan la identidad de las empresas de telecomunicaciones en el país.

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¿Qué pasa si no registro mi número de celular?

Si no realizas la vinculación de tu línea telefónica en el plazo estimado, a partir del 1 de julio 2026, tú número de celular será suspendido y no lo vas a poder utilizar ningún servicio. Lo único que tendrás disponible será llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana.

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El registro de línea de celulares en México lo deben realizar todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta o prepago, y cada persona física podrá vincular hasta 10 líneas en el padrón de usuarios de telefonóa móvil, ya sean de Telcel, AT&T, Unefon, Movistar o BAIT, en caso de ser necesario.

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