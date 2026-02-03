¿Cómo Desvincular Línea? Esto Debes Hacer Si No Reconoces Celular Registrado con Tu CURP

El nuevo registro de celulares se continúa realizando en México, y es muy importante que todos los usuarios de telefonía móvil lo hagan y que estén pendientes de los números registrados con su nombre y CURP. Por ello, acá en N+ te decimos cómo desvincular una línea si no la reconoces.

El registro telefónico comenzó el pasado 9 de enero de 2026, promovido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), con la finalidad de que cada línea esté asociada a una persona física o moral para eliminar el anonimato de este servicio para cometer delitos como fraude y extorsión.

Por ello, es importante que los usuarios de telefonía móvil conozcan si su celular ya está registrado y en caso de que aún no hayan hecho este proceso, en una nota previa te traemos los links para hacerlo por internet de acuerdo con tu compañía.

¿Cómo desvincular línea celular del padrón telefónico?

Si cambias de número telefónico o no reconoces un celular registrado con tu nombre y CURP, la desvinculación de la línea se debe realizar con los mismos requisitos que para el registro, es decir con tu identificación oficial con fotografía, CURP y una prueba de vida.

Si eres usuario de Telcel o Bait puedes desvincular tu línea por internet, realizando los pasos que se te indican en los siguientes enlaces. Toma en cuenta que te pedirán el número celular, tu CURP y deberás tener tu INE o pasaporte a la mano:

También puedes desvincular el celular registrado a tu nombre en los Centros de Atención a Clientes de tu compañía de telefonía móvil, para ello debes presentar tu identificación oficial vigente. Una vez validada tu identidad, se procederá con la aclaración. En caso de ser procedente, se realizará la desvinculación correspondiente.

Cabe señalar que la desvinculación de una línea no significa la terminación del contrato o servicio con la compañía telefónica, ya que solo se disocia la identificación oficial con fotografía y CURP con el número celular.

¿Cómo consultar líneas registradas a mi nombre?

Se espera que a partir del mes de febrero de 2026, las compañías habilitarán un Portal de Consulta en el que los usuarios podrán validar si existe alguna línea registrada con su CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales).

La fecha límite para vincular un celular con CURP e identificación oficial es el 30 de junio de 2026, pues a partir del 1 de julio de 2026 todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas y no podrán usar el servicio con excepción de llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana, hasta que hagan el registro.

