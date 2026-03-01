¿A Qué Hora Acaba el Concierto de Shakira? Estaciones de Metro Cerradas por Evento en Zócalo Hoy

Shakira ha reunido a una centena de fans en inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México, quienes ansían disfrutar del concierto que ofrecerá este domingo 1 de marzo, pero ¿a qué hora acabará y qué estaciones están cerradas? Te decimos.

Algunos incluso optaron por acampar la madrugada del domingo en busca del mejor lugar para ver a la intérprete de "Ojos Así" y "Antología". De hecho, a través de sus redes sociales la colombiana digirió un mensaje a sus fans en el que prometió "darles todo".

Si no puedes acudir al evento como parte de su gira "Las Mujeres Ya no Lloran", también puedes seguir la cobertura En Vivo a través de N+.

Ten en cuenta que se prevé que Shakira rompa el récord de asistencia a un concierto en el Zócalo de Ciudad de México, luego de las cifras que alcanzaron sus conciertos en el Estadio GNP. Por lo que el tránsito en la zona ha estado complicado desde temprana hora.

Video: ¡Shakira, Shakira! Todo Listo para el Concierto Gratuito de la Colombiana en la Ciudad de México

¿A qué hora acaba el concierto de Shakira en Zócalo CDMX?

Se tiene previsto que la cantante colombiana suba al escenario a las 20:00 horas de este domingo 1 de marzo de 2026 para deleitar a los fans con sus clásicos.

Se estima que el concierto dure alrededor de dos horas o dos horas y media, por lo que estaría por acabar alrededor de las 22:00 o 22:30 horas de este domingo.

De hecho, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México ha optado por establecer horarios extendidos en apoyo a los asistentes.

De modo que algunas estaciones de las Líneas 1, 2 y 9 cerrarán una hora más tarde, es decir a la 01:00 de la mañana del lunes 2 de marzo.

¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas por concierto de Shakira?

De hecho, por la misma logística del concierto de este domingo. La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX está cerrada al público.

Lo que significa que aquellas personas que requieran hacer uso de este estación deberán optar por alternativas como Pino Suárez y Allende en la Línea 2, así como San Juan de Letrán de Línea 8 y Bellas Artes de L2.

En punto de las 17:34 horas de este domingo el director del STC Metro, Adrián Rubalcava informó que se normalizó el servicio de la Línea 2 en el tramo que va de Cuatro Caminos a Taxqueña, en ambos sentidos.

Ello, en apoyo a los usuarios, así como aquellos que esta noche se trasladan hacia o desde el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

Video: Shakira Concierto Zócalo de CDMX: Metro Amplía Horario por Concierto; Estas Líneas Darán Servicio

