Mercedes Roa Narra Martirio que Sufrió en Francia; Acusó que Igual Fue Agredida en el Hospital.

Mercedes Roa, influencer y futbolista mexicana, narró el martirio que sufrió en calles de Marsella, Francia, luego de que ella y sus amigos fueron golpeados por un grupo de presuntos vendedores de droga; acusó que una de sus acompañantes estuvo en riesgo de ser asesinada y que fue maltratada por personal del hospital, a donde la llevaron para atender sus heridas.

Un día después de los hechos, la creadora de contenido contó cómo inició la agresión, además de que intentó escapar y fue perseguida, hasta que llegaron los policías y detuvieron a tres atacantes. Sin embargo, manifestó su frustración por la negligencia de autoridades locales.

En un video de 9:07 minutos, Roa se disculpó con sus seguidores por no atender los mensajes de quienes estaban preocupados por su bienestar, luego de sufrir una golpiza con sus amigos. Justificó que "no tenía cabeza para nada".

En el clip compartió algunas escenas de los hechos, como cuando llegó la policía y ella estaba herida explicando lo que había ocurrido, además de la desidia institucional por parte del personal médico que la sacó a la calle, sin atenderla e incluso burlándose de su situación, cuando había sido víctima.

En particular, expresó impotencia por la apatía de autoridades francesas que no querían comunicarse en inglés para escuchar qué le había pasado frente al Teatro de la Ópera de Marsella.

De acuerdo con información de medios locales, Mercedes Roa fue hasta Francia como invitada al partido de la Liga Universe, un evento que reunió a leyendas y exestrellas del futbol mundial, entre ellos Zinedine Zidane y Gerard Piqué.

¿Cómo empezó el ataque?

Según la mexicana, todo empezó mientras ella, su amigo y otras dos chicas francesas esperaban un taxi para regresar al hotel. Dijo que su asistente quería fumar y preguntó por un encendedor a un grupo de chicos, quienes le ofrecieron cocaína. Pero al rechazarlos, insistieron de forma agresiva en que Roa sí quería.

Contó que agarraron a su amigo de la nuca, empujaron a una de las chicas que cayó muy lejos y casi la patean en la cabeza, con riesgo de matarla.

"Nosotros nos espantamos y nos paramos y reaccionamos y les dijimos: 'Ey, ey, no, nosotros no queremos pelear'. Mis amigas, lo bueno es que sí hablan francés, entonces, yo sepa la bola que les habrán estado diciendo, porque yo creo que es lo mismo que yo de que no queremos peleas ni nada.

"Una en especial era bastante alta. Entonces, uno de ellos la empujó. La empujó y la tiró en la calle. O No sé cómo explicarles la fuerza con la que la empujó, que de estar aquí terminó allá en el sillón tirada", dijo.

Y ella ya tirada intentándose levantar, uno de ellos la patea con un montón de fuerza y por suerte ella no vio porque ella estaba este de espaldas. Cuando ella se va levantando, justo le rozó la patada. Pero esa la patada iba a matar. Yo siento que la pudo haber matado porque iba directo a la cabeza

La persecución y la navaja que se cayó

La influencer dijo que su amigo quiso alejarse para evitar mayor conflicto y a ella quisieron golpearla, pero pudo esquivarlo. Sin embargo, a la otra amiga le propinaron un puñetazo en la cara, mientras intentaba defenderse con su bolsa. Ahí fue cuando el joven derribó a uno de los agresores y se retiraron del lugar.

Nosotros al intentar retirarnos y las chicas intentar defenderse de alguna forma, intentar retirarse al mismo tiempo, dos chicos nos persiguen. Nos persigue uno alto y el que ofreció la cocaína. Nosotros, cuando nos alejamos, el chico alto empieza a buscarse así, mete la mano por acá de su pantalón y luego empieza a buscarse así y busca hasta acá. No encuentra nada, pero nos persigue

Luego nos enteramos cuando llegamos a la policía que lo que estaba buscando es un cuchillo (...). Los policías dicen que el cuchillo estaba, o sea, se le cayó

Roa contó que para defender a su amigo, ella se puso en medio, pero comenzaron a lastimarla y la empujaron hasta dar al suelo, donde sufrió la mayor parte de sus lesiones.

Bueno, me abrieron la rodilla, el tobillo y esta parte de acá del cuello y me duele muchísimo. Cuando me tiraron al suelo solo recuerdo ya estar llorando y como que ahí ya no, está muy borroso, o sea, no recuerdo muy bien

Afirmó que barrenderos vieron todo lo que pasaba, pero no le prestaron ayuda. Incluso una conductora del transporte público que quiso acercarse fue intimidada y se alejó. Después llegó la policía y ella seguía llorando, pero les indicó que quería denunciar el ataque.

En ese momento reflexionó que nadie en Francia quiere hablar en inglés. Dijo que le fue muy difícil comunicarse, sin internet y sin dinero. Sus amigas de Francia intercedieron. Acusó que los agresores se saben impunes, por eso tienen esos comportamientos con cualquiera y de la nada.

¿Cómo fue el maltrato en el hospital?

La influencer dijo que él y su amigo fueron llevados al hospital en una ambulancia, pero se demoraron alrededor de una hora para ser atendidos, pese a que los canalizaron al área de urgencias. De tanto permanecer ahí, se desesperó, porque ni siquiera la atendían para dar seguimiento a la demanda.

Entonces decidió grabar con unos lentes que tienen cámara para documentar la negligencia. Al notarlo, personal del centro médico los expulsó del lugar y se burlaron de lo que pasaba.

"El punto es que empecé a grabar y se empezaron a dar cuenta que estaba grabando y le llamaron a la seguridad para que nos sacaran del hospital porque no se podía grabar. Mi teléfono tenía un poquito de pila, entonces empecé a grabar como escondido con el teléfono y nadie quería hablar conmigo en inglés", reiteró.

Argumentó que su amigo fue golpeado varias veces en la cabeza y ella tenía el tobillo hinchado. Señaló que ella es mexicana y no podía hablar francés y solo podía comunicarse en inglés, pero acusó que fueron omisos, pese a la agresión que habían cometido, con riesgo de que la hubieran matado, a no ser porque el supuesto narcomenudista no encontró su cuchillo.

Nos agredieron en el hospital también y se empezaron a reír de nosotros, después de que nos golpearon en la calle, de que nos tiraron, nos agredieron sin ninguna razón, de que nos intentaron sacar, nomás porque uno no encontró su cuchillo, sino, es más, si no ni siquiera lo hubiera estado contando, solo porque Dios es grande y se le cayó el cuchillo

Luego de que fueron sacados del hospital, ingresó por otra entrada y una chica musulmana se prestó a apoyarlos. Al ser enviados a otra sala de espera, siguieron sin ser atendidos y su amigo dijo que mejor se fueran para no perder el vuelo a España. Se marcharon caminado y llegaron al hotel, donde los policías ya los esperaban.

De ahí, narró, los llevaron a interponer su denuncia y criticó que los agentes solo se movilizaron porque identificaron que era una creadora de contenido.

"Yo nada más los volteé a ver y empecé a llorar y les dije: '¿Por qué se tardaron tanto?' En el camino, en la patrulla, uno de ellos me dijo: 'Tú haces videos, ¿no?' O sea, como que me hizo alusión a que sabía quién era o qué hacía. Yo entendí ahí que solo se habían movilizado porque bueno...", lamentó.

Según la joven, dio su declaración en la comandancia, le mostraron video del ataque, el cual pidió, pero no se lo concedieron, por ser material de las investigaciones. Dijo que tres de los sujetos fueron detenidos y tras salir de la sede policial se dirigió a tomar su vuelo a Barcelona.

Por último, pidió que no se "malinforme" sobre lo que le ocurrió, pues no se trató de una pelea, sino un ataque en el que ella y sus amigos no se pudieron defender.

