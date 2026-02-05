Inicio Tijuana Activan Búsqueda por Desaparición de Adolescente con Problemas Cardíacos en Ensenada

Activan Búsqueda por Desaparición de Adolescente con Problemas Cardíacos en Ensenada

Victoria Michel Méndez Guajardo, de 16 años, fue vista por última vez el 3 de febrero en la colonia Márquez de León, en Ensenada

La desaparición de Victoria Michel Méndez Guajardo, de 16 años, mantiene en alerta a sus familiares, quienes hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar en su localización, debido a que la menor presenta padecimientos cardíacos y requiere medicación constante.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la adolescente cuenta con ficha de búsqueda activa y fue vista por última vez el 3 de febrero, en la parada de transporte público ubicada frente a Rescate, en la colonia Márquez de León, en la ciudad de Ensenada.

Señas particulares

Como señas particulares, Victoria Michel Méndez Guajardo tiene un lunar arriba del labio del lado izquierdo y una cicatriz en la espalda. Al momento de su desaparición vestía uniforme escolar del CBTIS 41 y tenis negros.

Familiares y autoridades reiteraron el llamado a la población para brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Los reportes pueden realizarse de manera inmediata al 9-1-1 o de forma anónima al 089.

