Activan Búsqueda por Desaparición de Adolescente con Problemas Cardíacos en Ensenada

La desaparición de Victoria Michel Méndez Guajardo, de 16 años, mantiene en alerta a sus familiares, quienes hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para apoyar en su localización, debido a que la menor presenta padecimientos cardíacos y requiere medicación constante.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la adolescente cuenta con ficha de búsqueda activa y fue vista por última vez el 3 de febrero, en la parada de transporte público ubicada frente a Rescate, en la colonia Márquez de León, en la ciudad de Ensenada.

Señas particulares

Como señas particulares, Victoria Michel Méndez Guajardo tiene un lunar arriba del labio del lado izquierdo y una cicatriz en la espalda. Al momento de su desaparición vestía uniforme escolar del CBTIS 41 y tenis negros.

Familiares y autoridades reiteraron el llamado a la población para brindar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Los reportes pueden realizarse de manera inmediata al 9-1-1 o de forma anónima al 089.

