Aseguran Droga, Armas y Explosivos Durante Cateos en Tierra Blanca, Veracruz

En 3 cateos realizados en el municipio de Tierra Blanca, se aseguraron diversos artefactos para fines delictivos, entre ellos explosivos y armas

Asegura Fgr Droga, Armas Y Explosivos En Cateos En Tierra BlancaFoto: FGR

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En un operativo en Tierra Blanca, Veracruz, se incautaron explosivos, armas y 12 vehículos. Descubre cómo se llevó a cabo esta acción de la FGR.

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