Aseguran Droga, Armas y Explosivos Durante Cateos en Tierra Blanca, Veracruz

108 armas largas, una corta, 57 granadas, más de 50 mil cartuchos útiles, más de 2 mil 700 cargadores, 440 kilos de droga, 600 kilos de pirotecnia y 12 vehículos, fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

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A través de un comunicado, la autoridad federal informó que se realizaron tres cateos en inmuebles ubicados en la localidad de Los Mangos, perteneciente a dicho municipio, donde participaron elementos federales ministeriales, periciales, de la agencia de investigación criminal, guardia nacional, policía estatal y de la defensa nacional.

No se reportan personas detenidas; sin embargo, los inmuebles, artefactos bélicos y vehículos asegurados fueron puestos a disposición del ministerio público de la federación. Las granadas y la pirotecnia se resguardado por personal especializado en materiales de guerra de la secretaría de la defensa nacional.

Decomisan 40 kilos de marihuana al sur de Veracruz

Tras el cateo a una vivienda en la colonia Ruiz Cortines, se aseguraron más de 40 kilos de presunta hierba seca con características similares a la marihuana, una motocicleta y diversos artículos, en el muncipio de Minatitlán, al sur de Veracruz.

Durante el operativo, se aseguró también un chaleco táctico textil color negro, dos placas balísticas, un portaarma de plástico y una fornitura color negro con portaarma. En dicho cateo realizado en el callejón 5 de Mayo, casi esquina con la calle Constitución participaron elementos ministeriales y de la Secretaria de Seguridad Pública.

Es de mencionar, que el inmueble fue clausurado y no se reportaron personas detenidas hasta el momento.