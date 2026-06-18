Capturan a Presunto Responsable del Asesinato de un Agente de la AMIC en Ímuris, Sonora

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la AMIC, detuvieron en Ímuris, a Enrique “N” alias “El Coyotito” un objetivo prioritario y que contaba con cuatro órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto impacto, entre los que destaca la agresión armada en la que perdió la vida el comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Daniel “N”, cuando realizaba un operativo de vigilancia en las inmediaciones de estación Llano, municipio de Santa Ana.

Gracias a labores de inteligencia e investigación se logró la captura de este objetivo y presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Ímuris, Cucurpe, Nogales y Magdalena de Kino.

El sujeto contaba con cuatro órdenes de aprehensión vigentes

Tras labores de localización y monitoreo aéreo con drones, se logró confirmar la presencia e identidad de este sujeto; su detención se llevó a cabo en un rancho ubicado en una zona despoblada de Ímuris.

Enrique “N”, cuenta con cuatro órdenes de aprehensión, entre ellos privación ilegal de la libertad, homicidio calificado, tentativa de homicidio y asociación delictuosa; incluidos el asesinato del comandante de la PESP y la agresión en contra de un agente de la AMIC registrada en abril de este año.