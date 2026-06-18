Capturan a Presunto Responsable del Asesinato de un Agente de la AMIC en Ímuris, Sonora

Un sujeto identificado como objetivo prioritario y presunto responsable del asesinato de un agente de la AMIC fue capturado en un rancho ubicado en una zona despoblada de Ímuris.

Capturan a Presunto Responsable del Asesinato de un Agente de la AMIC en Ímuris, SonoraFoto: Archivo N+

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Capturan a 'El Coyotito', presunto asesino de un agente de la PESP. Tenía cuatro órdenes de aprehensión por delitos graves.

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