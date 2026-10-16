Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Hombre por Tentativa de Feminicidio en Veracruz

El hombre identificado como Manuel Eduardo ’N' fue detenido tras presuntamente agredir en dos ocasiones a la víctima

Dictan Prisión Preventiva a Presunto Agresor por Tentativa de Feminicidio al Norte de VeracruzDictan prisión preventiva a presunto agresor por tentativa de feminicidio al norte de Veracruz Foto: FGE

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Detenido Manuel Eduardo 'N' por violencia familiar y tentativa de feminicidio en Gutiérrez Zamora.

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