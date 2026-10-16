Dictan Prisión Preventiva a Hombre por Tentativa de Feminicidio en Veracruz

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra Manuel Eduardo ’N' imputado por violencia familiar y tentativa de feminicidio, en el municipio de Gutiérrez Zamora, al norte de Veracruz. De acuerdo con las investigaciones, dicho sujeto habría presuntamente agredido a la víctima en dos ocasiones.

El primer episodio de violencia habría ocurrido el 21 de junio, en la localidad nuevo renacimiento 2000, donde presuntamente agredió física y psicológicamente a la víctima.

Posteriormente, el 29 de septiembre, el imputado presuntamente atacó a la misma persona con un objeto contundente y un arma blanca, con la intención de privarla de la vida. sin embargo, no logró concretarlo.

Tras su detención, la fiscalía formuló la imputación y el juez determinó que permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal 304/2026.