Seguridad

Hombre es Hallado Muerto en Estado de Descomposición en su Vivienda en Veracruz

Vecinos fueron quienes solicitaron el apoyo de la Policía tras los fuertes olores que provenían del domicilio

En Tuxpan un hombre fue hallado muerto dentro de su casa. Foto: N+En Tuxpan un hombre fue hallado muerto dentro de su casa. Foto: N+

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En Tuxpan, un hombre de la tercera edad fue hallado muerto en su vivienda tras el aviso de vecinos por olores nauseabundos. La policía investiga el caso.

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