Hombre es Hallado Muerto en Estado de Descomposición en su Vivienda en Veracruz

Un hombre de la tercera edad fue encontrado muerto al interior de su domicilio ubicado en la calle Benjamín Martínez de la colonia Fecapomex del municipio de Tuxpan.

De acuerdo con los informes fueron vecinos quienes solicitaron el apoyo de personal de la Policía del estado al detectar que de la casa de su vecino salía un olor nauseabundo.

Uniformados inspeccionaron la vivienda y observaron al interior una persona muerta por lo que solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado.

La víctima que se encuentra como no identificado, ya se encontraban avanzado estado de descomposición. Peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al SEMEFO.

Hasta el momento, se desconoce si la víctima o al interior del inmueble había huellas o signos de violencia.