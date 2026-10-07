Caso Guillermo Pamucé: Familiares Señalan Irregularidades y Presunta Tortura en Veracruz

Familiares de uno de los detenidos vinculados al asesinato de Guillermo Pamucé, señalan que es inocente. Este hecho violento ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Veleros en Coatzacoalcos al sur de la entidad veracruzana.

‘Juan Carlos Cuevas Delgado lo acusan de de participar en el homicidio del señor Pamucé, a él lo sustrajeron de la casa junto con su novia Karla Itzel. A él se les están vinculando con esta situación, pero pues mi hijo acaba de terminar de estudiar’. Así relata los hechos Claudia Cuevas, madre de detenido

El joven Juan Carlos ’N’ joven detenido a inicios del mes de octubre junto con otras cuatro personas más por su presunta participación en el homicidio de Guillermo Pamucé coordinador regional del partido Paz en Coatzacoalcos.

‘Pues que se me eche la mano, que eso se esclarezca. Digo, yo no pido favoritismo, yo quiero que se haga justicia, que no digan cosas que no son, porque las cosas no fueron como como lo redactan ahí en lo que en lo que dicen de verdad’. Claudia Cuevas, madre de detenido.

Dijo que las autoridades Ministeriales y Policías Estatales ingresaron sin ningún tipo de orden oficial para un cateo o aprehensión al momento de la detención.

‘No ni idea, señor. O sea, no sé, es más, yo no sé ni qué verdad están. O le estaban preguntando por alguien porque ni siquiera este a mi hijo. Lo detuvo la estatal con la ministerial. Era una camioneta blanca y una de las estatales. ¿Algún tipo de daño?, si rompieron la puerta de mi casa, entraron a la fuerza, la partieron, me la dejaron rota dentro de mi casa, golpearon todo, todo voltearon, todo revisado, sin una orden de aprehensión’.

La señora Claudia Cuevas denunció presuntas inconsistencias e irregularidades durante la detención y en la integración de la carpeta de investigación, por lo que solicitaron a las autoridades esclarecer el caso y garantizar un proceso apegado a derecho.

‘Pues querían que se echaran la culpa. Por eso los torturaron. ¿Cómo fue la tortura?, la tortura que les hicieron fue meterles la cabeza de ahí un poco de agua y ponerles pulsas en la cabeza. Así de esa forma y golpeándolos porque sí están golpeados’.