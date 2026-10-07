Seguridad

Caso Guillermo Pamucé: Familiares Señalan Irregularidades y Presunta Tortura en Veracruz

Familiares solicitan que se revisen las actuaciones ministeriales y se esclarezcan los señalamientos hechos contra el joven detenido a inicios de octubre

La madre de Juan Carlos N denuncia irregularidades y presunta tortura tras la detención de su hijo en el caso Pamucé. Exige justiciaLa madre de Juan Carlos N denuncia irregularidades y presunta tortura tras la detención de su hijo en el caso Pamucé. Exige justicia. Foto: N+

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Familiares solicitan que se revisen las actuaciones ministeriales y se esclarezcan los señalamientos hechos contra el joven detenido a inicios de octubre

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