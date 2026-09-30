Seguridad

Una Madre y sus Dos Hijas Menores son Reportadas como Desaparecidas en Veracruz

En la zona norte de la entidad veracruzana se dio a conocer la ficha de búsqueda de tres personas tras no tener indicios de su paradero

Una Madre y sus Dos Hijas Menores son Reportadas como Desaparecidas en VeracruzHasta el momento no hay indicios del paradero de la mujer y las dos menores. Foto: Protocolo ALBA Veracruz

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Desaparecen en Veracruz una madre y sus hijas menores. La Fiscalía y la policía intensifican la búsqueda en Ixhuatlán de Madero.

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