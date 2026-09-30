Una Madre y sus Dos Hijas Menores son Reportadas como Desaparecidas en Veracruz

La desaparición de una mujer y sus dos hijas mantiene en alerta a familiares y autoridades en el municipio de Ixhuatlán de Madero, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Se trata de Lourdes Cruz Sánchez, de 31 años, y sus hijas Eymmy Flores Cruz, de 13 años, y Karla Alejandra Flores Cruz, de tres años. Las no localizadas fueron vistas por última vez en dicho municipio.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas ya difundió las fichas de búsqueda y solicitó la colaboración de la población para obtener cualquier dato que ayude a encontrarlas.

Mientras tanto, corporaciones policiacas informaron que se llevan a cabo acciones para tratar de ubicar a la mujer y a las dos menores. Hasta ahora, no se reportan datos que permitan establecer dónde podrían encontrarse.