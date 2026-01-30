Enfrentamiento en Zacatecas Deja un Muerto y Dos Personas Heridas; Esto Sabemos
Reportan un muerto y dos mujeres heridas en enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas de seguridad en Zacatecas
En Tabasco, Zacatecas, la tarde de este viernes se registró una agresión armada en contra de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata cuando se encontraban realizando despliegues operativos en dicha demarcación. El ataque dejó como saldo un criminal abatido y dos personas heridas
Tras los hechos violentos se registró un fuerte operativo de seguridad y cerraron el tramo carretero Villa Nueva - Tabasco que horas después fue reabierto.
Hasta el momento no se ha informado si hay personas detenidas. El sitio se encuentra resguardado por las autoridades correspondientes
Secretario general del Gobierno de Zacatecas emite comunicado
A través de un video el secretario dijo que en los próximos días se piensa reforzar la seguridad en el estado con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaria de Seguridad Pública. Mencionó que se quiere lograr la detención de las personas que agredieron a la Fuerza de Reacción Inmediata. Señaló que las personas que fueron agredidas se encuentran estables de salud y desmintió que algún elemento de seguridad perdiera la vida.
