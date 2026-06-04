¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 4 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 4 de Junio
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 4 de Junio
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este jueves 4 de junio se presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Carril Normal: 20 minutos | 1 línea abierta
SENTRI: 15 minutos | 2 líneas abiertas
Ready Lane: 20 minutos | 1 línea abierta
Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas
Carril Normal: 1 hora 40 minutos | 3 línea abierta
SENTRI: 10 minutos | 4 líneas abiertas
Ready Lane: 1 hora 40 minutos | 3 línea abierta
Carril Norma peatonal: 30 minutos | 3 líneas abierta
Ready Lane peatonal: 2 minutos | 40 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG