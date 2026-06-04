¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 4 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 4 de Junio

Reporte de Garitas Mexicali: Actualización de Filas y TiemposReporte de Garitas Mexicali: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 4 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?