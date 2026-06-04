Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 4 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 4 de Junio

Tiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 15 de Mayo: Así Están las GaritasTiempo de Cruce a San Diego desde Tijuana Hoy 15 de Mayo: Así Están las Garitas | N+ Tijuana

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