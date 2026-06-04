Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 4 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 4 de Junio
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 4 de Junio
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 4 de junio presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 2 horas 10 minutos | 5 líneas abiertas
Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
Ready Lane (autos): 2 hora 10 minutos | 5 líneas
Peatonal Normal: 1 hora 20 minutos | 20 líneas
Peatonal Ready Lane: 1 minuto | 5 línea
Peatonal normal: Sin espera | 4 líneas
Ready Lane: 1 minuto | 5 línea
Línea normal (autos): 1 horas 30 minutos | 3 líneas
Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 1 horas 10 minutos | 3 líneas
Peatonal normal: Sin espera| 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG