CESPE Activa Abastecimiento de Agua en Pipas por Fallas en Desalinizadora de Ensenada

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) activó un programa emergente de abastecimiento de agua mediante pipas para atender las afectaciones en el suministro ocasionadas por las lluvias del fin de semana.

La medida se implementó luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones en el cuarto de máquinas de agua producto y en el sistema de filtrado de la planta desalinizadora, lo que obligó a suspender sus operaciones.

Mientras se restablece el funcionamiento de las instalaciones, la CESPE habilitó un pozo profundo para llenar camiones cisterna que brindarán apoyo a las viviendas ubicadas en la zona de influencia de la planta.

Las personas que requieran este servicio pueden solicitarlo mediante un mensaje de WhatsApp al número 646-344-09-96. Para gestionar el apoyo, deberán proporcionar su nombre, número telefónico y domicilio completo.

La dependencia informó que el programa busca mitigar las afectaciones al suministro de agua potable mientras continúan las acciones para recuperar la operación de la planta desalinizadora.

APG