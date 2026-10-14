Sociedad

CESPE Activa Abastecimiento de Agua en Pipas por Fallas en Desalinizadora de Ensenada

Habitantes de la zona de influencia pueden solicitar el servicio mediante WhatsApp, mientras se restablece la operación de las instalaciones

CESPE Activa Abastecimiento de Agua en Pipas por Fallas en Desalinizadora de EnsenadaCESPE Activa Abastecimiento de Agua en Pipas por Fallas en Desalinizadora de Ensenada | Foto: CESPE

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