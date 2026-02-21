Inicio Bajio "Fiera Man", el Único Asistente a la Convivencia Therian en León, Guanajuato

"Fiera Man", el Único Asistente a la Convivencia Therian en León, Guanajuato

El único asistente que se registró en la convivencia Therian en León, fue un hombre denominado "Fiera Man", quien se considera así desde hace 6 años, el evento iniciaría a las 10:00 de la mañana.

"Fiera Man", el Único Asistente a la Convivencia Therian en León Guanajuato. Foto: N+

Este sábado 21 de febrero estaba prevista la primera convivencia Therian en el Arco de La Calzada de León, Guanajuato.

La cita era a las 10:00 de la mañana causando controversia y curiosidad en habitantes de la ciudad zapatera, por lo que decenas de personas se reunieron para ver a los Therian de León

Solo un Therian llegó a la convivencia, llamado "Fiera Man"

Sin embargo, la convivencia atrajo más espectadores y medios que participantes, ya que solo una persona acudió como Therian, quien se hace llamar "Fiera Man"

El participante comentó que es fanático del equipo de futbol de la ciudad, siendo ese su motivo para convertirse en "Fiera Man", pues desde hace 6 años él se siente identificado con los leones.

“No soy un León como tal, pero me considero como una fiera, fuerte, que nunca se rinde y si estoy mal herido soy más bravo, desde hace 6 años, me convertí en el hombre Fiera, soy "Fiera Man"”, comentó el joven Therian. 

Alrededor de una hora estuvo "Fiera Man" en el Arco de la Calzada tomándose fotos y conviviendo con las personas que se reunieron para ver la convivencia Therian

En otras ciudades y estados también se convocaron más convivencias Therian

En ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro también se convocó para esta convivencia Therian durante este fin de semana. Siendo la primera en León que se ha llevado a cabo.

