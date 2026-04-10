Futbolista Alias “Boru” fue Encontrado Muerto; Desde el 31 de Marzo era Buscado en Celaya

El joven futbolista Óscar Adrián Granados Borunda, tenía desde el 31 de marzo reportado como desaparecido en Celaya, Guanajuato.

La última que se le vio fue en la comunidad de Los Naranjos, sin embargo, este jueves 9 de abril se confirmó su hallazgo muerto.

“Boru” era un reconocido futbolista en Celaya

Óscar Adrián, era un reconocido futbolista que por su segundo apellido, le pusieron el apodo de “Boru”.

Familiares y amigos desde el momento de su desaparición comenzaron a buscarlo por distintos lugares.

Autoridades encargadas de la investigación no han informado sobre el caso

Hasta el momento, la información sobre el hallazgo del joven futbolista ha sido muy reservada.

Por lo que autoridades no han dado a conocer detalles sobre las investigaciones, solo confirmaron la localización y muerte.

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Serán elementos del SEMEFO, quienes determinarán las causas exactas del fallecimiento tras una necropsia de ley.

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JIPV