Incendio Consume Tres Viviendas en Ciudad Juárez; Bomberos Logran Sofocar las Llamas

Un incendio registrado en el cruce de las calles Miguel de la Madrid y Terranova, en la colonia Terranova, en Ciudad Juárez, dejó como saldo tres viviendas de madera afectadas, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos, quienes tras varios minutos de trabajo lograron controlar y sofocar las llamas, mismas que se propagaron rápidamente debido a las condiciones de viento en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables en las estructuras afectadas.

Autoridades investigan causas del siniestro

Tras controlar el fuego, personal de distintas corporaciones permaneció en el sitio para llevar a cabo las labores de enfriamiento y peritaje correspondiente, con el fin de determinar las posibles causas que originaron el incendio.

En el operativo también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano y personal de Protección Civil, quienes colaboraron en el resguardo del área.

Así Fue el Incendio en la Colonia San Antonio de Ciudad Juárez

Las autoridades mantienen presencia en la zona para descartar riesgos adicionales y evitar que se reactive el fuego, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del siniestro.

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