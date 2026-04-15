Alineación Planetaria de Abril 2026: ¿A Qué Hora Exacta Será el Evento Astronómico en México?

A mediados de abril, nuestros cielos verán una alineación planetaria que involucrará a cuatro vecinos del sistema solar. Te contamos en qué fechas se podrá admirar este fenómeno astronómico y cuál será la mejor hora para ello.

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¿Pero qué es una alineación planetaria?

Lo primero que hay que señalar es que una alineación planetaria, como las constelaciones y la belleza, está más en los ojos de quien mira que en los objetos observados. Las estrellas que componen una constelación suelen estar a enormes distancias entre sí, de varios años luz.

De la misma forma, las alineaciones planetarias se corresponden con una ilusión temporal para los observadores terrestres. Al respecto, la NASA menciona que durante casi cualquier noche clara es posible ver al menos un planeta en el cielo.

Además, durante el amanecer suele ser posible ver un par de planetas. En ocasiones especiales pueden aparecer tres o cuatro de ellos, lo que ya se considera de manera informal una “alineación planetaria”.

Este no es un término técnico y no necesariamente indica que los involucrados están formados en línea recta. Por lo general, solo implica que estos planetas pueden observarse con relativa facilidad.

De ahí que algunos astrónomos, especialmente angloparlantes, llamen a este fenómeno un “desfile planetario”, pues se trata más de una pasarela eventual que de una danza coordinada.

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¿Qué día y a qué hora ver la alineación planetaria en México?

Este mes de abril se podrá observar una alineación planetaria que involucrará a cuatro planetas: Saturno, Marte, Mercurio y Neptuno. La sola mención de Mercurio ya da una pista sobre la hora en que ocurrirá este evento astronómico: el elusivo planeta se puede observar, principalmente, antes del amanecer.

La peculiar alineación ocurrirá en el este, cerca del horizonte, entre el 16 y el 23 de abril. Pero habrá un día privilegiado para ver este fenómeno: el 18 de abril será, con diferencia, la mejor fecha para admirar el “desfile de planetas”.

Ahora bien: este fenómeno exigirá a los observadores madrugar. La mejor hora para ver la alineación planetaria será antes del amanecer, a las 6 de la mañana.

Por si fuera poco, esta alineación planetaria también exigirá pericia. Según explica la Sociedad Planetaria, los cuatro planetas involucrados en la pasarela estarán muy cerca del horizonte, por lo que podrían ser difíciles de observar para los ojos no entrenados.

Saturno, Marte, Mercurio pueden ser admirados a simple vista. No obstante, Neptuno exige, cuando menos, un telescopio pequeño en condiciones favorables. De otro modo no podrá ser visto.

De cualquier forma, los días 18, 19 y 20 de abril, antes del amanecer, serán una oportunidad idónea para ver cómo los planetas desfilan en el cielo, aun si el desfile solo ocurre para nuestros ojos.

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