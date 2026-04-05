¿Cuándo Es la Alineación Planetaria de Abril 2026 y A Qué Hora Podrá Verse en México?

Atención, amantes de la astronomía, el cielo de abril tiene preparado un espectáculo único para los próximos días: una alineación planetaria. Cuatro astros se darán cita en el cielo matutino, y para que no te pierdas este evento cósmico, en N+ te decimos cuándo es la alineación de planetas y a qué hora se podrá ver desde México.

Si bien se apreciará mejor en el hemisferio sur, lo cierto es que en gran parte del hemisferio norte los planetas permanecen lo suficientemente bajo al amanecer como para ser observados.

Pero a todo esto, ¿qué es una alineación planetaria?, el sitio especializado Starwalk remarca que los astrónomos utilizan este término cuando varios planetas aparecen agrupados a lo largo de la elíptica del cielo. Pero, ojo, porque no los verás en línea recta, sino que aparecerán juntos en un pequeño sector del cielo.

De modo que cuanto más pequeño es el sector en el que se ven los planetas, más espectacular es la alineación. La más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando seis planetas se dieron cita en un mismo sector del cielo.

Video: Alineación Planetaria este Sábado: ¿Cómo y a Qué Hora Ver el Desfile de Planetas en el Cielo?

¿Cuándo es la alineación planetaria de abril 2026?

Así que afina la mirada, porque será el próximo sábado 18 de abril cuando pueda observarse una alineación planetaria, aunque no será el único día. De hecho los planetas permanecerán agrupados durante varias mañanas.

Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno aparecerán muy próximos en el cielo previo al amanecer, formando un desfile planetario.

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¿La alineación planetaria de abril será visible desde México? ¿A qué hora podrá verse?

Starwalk indica que en el hemisferio norte (donde se ubica México), se mirará unos 30 minutos antes del amanecer local del 18 de abril, por lo que habrás de ser veloz para observar este fenómeno astronómico. Además de que es probable que en algunos lugares del país no pueda observarse del todo.

Mientras que en el hemisferio Sur suele empezar 60-90 minutos antes del amanecer, porque este fenómeno se eleva más sobre el horizonte.

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