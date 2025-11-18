¿Cómo Ver En Vivo Fotos Reales del Cometa 3I/ATLAS este 19 de Noviembre? Así el Evento de NASA

La NASA escuchó a los amantes de los eventos astronómicos y en respuesta al creciente interés que ha generado el cometa 3I/ATLAS decidió mostrar fotos reales captadas en varias misiones de la agencia. Para que no te quedes sin verlas, en N+ te decimos cómo y cuándo ver en vivo las imágenes del 3I/ATLAS?

El evento tendrá lugar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, ubicado en Greenbelt, Maryland, y podrá ser seguido en todo el mundo a través del internet. La cita es el miércoles 19 de noviembre a las 14:00 horas de México.

Ello, luego de que alrededor del 7 de Noviembre de 2025, el cometa 3I/ATLAS estuvo en su punto más cercano a la Tierra, luego de que los últimos días de octubre estuvo en el punto más cercano al Sol.

Este cometa ha cobrado relevancia debido a que se trata del tercer objeto interestelar que proviene del exterior del Sistema Solar. El telescopio de sondeo Sistema de última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), ubicado en Río Hurtado, Chile, que está financiado por la NASA, fue el primero en informar sobre sus observaciones.

¿Cómo ver en vivo evento de la NASA donde mostrará fotos reales del cometa 3I/ATLAS?

La NASA compartió que transmitirá un evento en la aplicación de la NASA, además de su sitio web y su canal de YouTube.

Para verlo directamente en esta plataforma es necesario entrar al canal de la NASA, y ubicar el video con la leyenda "NASA Shares Interstellar Comet #I/ATLAS Images", programado para este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Durante el evento en el que se compartirán imágenes reales del cometa, habrá sesiones informativas con distintos especialistas que proceden de la sede central de la NASA en Washington. Entre ellos:

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA

Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas

Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica

Tom Statler, científico jefe para cuerpos pequeños del sistema solar.

¿Cómo hacer preguntas sobre el 3I/ATLAS durante transmisión en vivo de la NASA?

La transmisión en vivo para ver las imágenes del cometa 3I/ATLAS dará oportunidad a recibir preguntas del público a través de las redes sociales. Para poder enviar tus preguntas, debes escribir tu consulta con el hashtag "#AskNASA".

Las consultas serán resueltas en idioma inglés en tiempo real por los especialistas.



Historias Relacionadas