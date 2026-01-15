Balacera en Cuautepec: Detienen a 5 por Ataque que Dejó 3 Muertos cerca de Reclusorio Norte, GAM

La balacera en Cuautepec sigue bajo investigación, por lo que las autoridades capitalinas informaron los detalles de la detención de 5 personas presuntamente involucradas en el ataque armado que dejó tres muertos en calles de la colonia Zona Escolar, cerca del Reclusorio Norte, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, la detención de los sospechosos fue posible gracias al despliegue operativo y trabajos de investigación por parte de elementos de la corporación.

Compañeros de SSC CDMX detuvieron a 5 hombres posiblemente involucrados en el triple homicidio ocurrido la noche de ayer, en la colonia Zona Escolar, informó

¿Cómo detuvieron a los presuntos implicados en la balacera en Cuautepec?

El funcionario explicó que realizaron un seguimiento a través de las cámaras del C2 Norte y del C5 de CDMX, por lo que los sujetos, entre ellos, un menor de edad, fueron localizados en inmediaciones de las colonias Chalma de Guadalupe y Compositores Mexicanos.

Una vez que les hicieron una revisión preventiva, les aseguraron:

Dosis de presunta marihuana

Cocaína

Arma de fuego

Dos cartuchos útiles

Un auto y una motocicleta

Luego de su detención fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, en tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

Seguiremos con las investigaciones para detener a todos los involucrados y que en este, como en otros casos, no haya impunidad

La balacera en Cuautepec, ocurrió la noche de este miércoles, cuando sujetos en motocicleta dispararon de forma directa contra las víctimas, entre ellas un menor de edad, mientras estaban bebiendo bebidas alcohólicas en calles de la colonia Zona Escolar y posteriormente huyeron.

Las tres personas perdieron la vida en el sitio debido a la gravedad de sus lesiones. El ataque armado sucedió a unos cuantos pasos del Reclusorio Norte.

