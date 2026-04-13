Bloqueo Paraliza Reforma Hoy: “No Habrá Mundial”, Amenazan Defensores del Refugio Franciscano

Activistas a favor del Refugio Franciscano bloquearon Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con la Avenida Insurgentes, desde la mañana de hoy, 13 de abril de 2026, generando caos vial en la zona, en Ciudad de México (CDMX); defensores de animales aseguraron que si no regresan los animales, "no habrá Mundial" de futbol.

En entrevista exclusiva para N+, Gina Rivaro, directora del Refugio Franciscano, declaró que las mesas de trabajo con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México "no está funcionando, no está resultando", por lo que seguirán con los bloqueos para luchar por el bienestar de los animales.

“De manera contundente decimos que si no regresan ya los franciscanitos y los francisgatitos, no habrá Mundial”, afirmó Gina Rivaro.

Subrayó que mientras se desarrollan las mesas de trabajo con las autoridades, “los franciscanitos siguen muriendo y siguen sufriendo, por lo que el Refugio Franciscano, acompañado de la sociedad civil, ya empezaremos hacer bloqueos, porque no hay otra manera de que te volteen a ver en esta Ciudad de México”.

Video: "Si No Regresan los Franciscanitos No Habrá Mundial": Directora de Refugio Franciscano

Dulcina, otra de las activistas del Refugio Franciscano, también hizo declaraciones a las cámaras de N+ y pidió al Gobierno de la Ciudad de México que regrese a los animales:

“El refugio ya está listo, ya no hay nada que los detenga para que no los devuelvan” y agregó que “los perros siguen muriendo, están en pésimas condiciones”.

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Alternativas viales por el bloqueo en Reforma

Por el cierre en Reforma, entre las calles Violeta y Sevilla, puedes circular por las siguientes avenidas como alternativa vial:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

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Metrobús, afectado por bloqueo en Reforma

El servicio del Metrobús CDMX también se vio afectado por el bloqueo, por lo que la Línea 7 está brindando servicio por carriles laterales de Reforma. Mientras la Línea 1 implementó marcha lenta.

Otra marcha en Reforma

Además de la protesta de por el Refugio Franciscano, integrantes de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se manifestaron este lunes por carriles centrales de Reforma.

Marcha de hoy de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia, en Reforma. Foto: N+

La marcha de UNIR se concentró en el Ángel de la Independencia y tiene como destino la Secretaría de Gobernación (Segob), en el marco del 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y del Día Internacional de las Presas y los Presos Políticos.

Los manifestantes se movilizaron en contra del rezago agrario y en defensa de la soberanía alimentaria y el agua. Además, exigen vivienda social digna, desarrollo rural, infraestructura urbana y una economía social.

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Con información de N+.

RMT