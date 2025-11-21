¿Hasta Cuándo Estará Alumbrado de Revolución Mexicana 2025 en el Zócalo CDMX? Este Día lo Quitan

Se encendió el alumbrado de la Revolución Mexicana 2025 en el Zócalo CDMX este 20 de noviembre, y para que ningún capitalino se pierda este espectáculo por el 115 aniversario del inicio de la lucha, acá te decimos hasta cuándo estará el show de luces.

Las celebraciones por el Día de la Revolución Mexicana se realizaron este jueves con el tradicional desfile cívico militar en la Ciudad de México, además de que se prendió la iluminación conmemorativa en la Plaza de la Constitución.

Video. Zócalo de CDMX Se Ilumina con Motivos de la Revolución Mexicana

¿Cómo es el alumbrado en el Zócalo de la Revolución Mexicana?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabezó la ceremonia del encendido del alumbrado por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana y explicó que el espectáculo de luces es un tributo a la participación de las mujeres en dicha lucha, entre las que se destaca a la revolucionaria Petra Herrera.

Noticia relacionada. ¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el Sábado 22 de Noviembre? Agenda del Concierto Gratis

"Mujeres que fueron combatientes, estrategas, enfermeras y mensajeras; que representaron la fuerza moral y material de un movimiento que transformó para siempre la vida nacional", dijo durante el encendido del alumbrado en el Zócalo.

La luz que hoy envuelve el Zócalo nos recuerda que México sigue escribiendo su historia con la fuerza de su gente, con memoria, dignidad y esperanza.



Este 2025, con más de 10 mil luces, dedicamos un homenaje especial a las mujeres de la Revolución, a quienes abrieron camino y… pic.twitter.com/7DjhM2LYBH — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 21, 2025

La iluminación de la Revolución Mexicana en el Zócalo CDMX cuenta con diez mil 200 luces LED distribuidas en tres paneles del sistema decorativo y el montaje de las estructuras duró dos meses aproximadamente, de acuerdo con el secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Raúl Basulto Luviano.

¿Hasta cuándo quitan el alumbrado de la Revolución Mexicana?

El espectáculo de luces en el Zócalo con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana estará hasta que termine el mes, es decir el 30 de noviembre de 2025, de acuerdo con información proporcionada por el gobierno de la CDMX a N+.

De esta manera, los capitalinos y turistas contarán con varios días para disfrutar del alumbrado que hace homenaje a las mujeres que participaron en la lucha en busca de un gobierno genuinamente democrático.

Historias recomendadas