Investigan Muerte de Fredy, Niño Asesinado en GAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga como homicidio calificado la muerte del niño Fredy Avendaño, de 8 años, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Te recomendamos: Niño Muere durante Clase de Futbol en Club Deportivo de CDMX

El menor de 8 años habría salido de la casa de su tía y apareció golpeado en el callejón del Carmen junto a una planta de bombeo de agua.

Fredy tenía golpes y moretones en el cuerpo.

Una vecina detalló:

Vi a los policías que pasaron para arriba y otra vez para abajo, pero como que andaban buscando algo, pero pues no, no había, yo hasta ahorita que me estoy enterando de que golpearon a ese niño. En serio, no me siento segura aquí, ya por todo lo que está pasando, ya no