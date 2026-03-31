¿Qué Pasó en la Línea A del Metro CDMX Hoy? Implementan Servicio Provisional por Lluvias

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México informó que la Línea A suspendió su servicio este martes 31 de marzo de 2026 debido a inundaciones registradas en distintos tramos del recorrido que va de Pantitlán a La Paz.

La interrupción se originó por la acumulación de agua en la zona de vías, consecuencia de las lluvias recientes en el oriente del Valle de México, lo que generó condiciones inseguras para la operación de los trenes.

Ante esta situación, personal técnico del área de instalaciones hidráulicas trabaja de manera continua durante la noche y la madrugada para desalojar el agua acumulada en el cajón de vía y evaluar posibles afectaciones a la infraestructura.

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Las autoridades del organismo indicaron que se activó un servicio provisional para apoyar a los usuarios afectados, mientras se realizan las labores necesarias para restablecer la operación normal.

El Metro de la Ciudad de México señaló que el servicio se reanudará a la brevedad posible e hizo un llamado a las personas usuarias a mantenerse informadas a través de los canales oficiales, así como a considerar rutas alternas para sus traslados.

Pasajeros del Metro. Foto: Cuartoscuro

Estaciones afectadas por lluvias

Derivado de la lluvia, se implementó el servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos; ello mientras se realiza revisión a la instalación eléctrica.

Las estaciones Los Reyes y La Paz permanecen sin servicio. En tanto, el personal del Metro ya trabaja para restablecer el servicio lo antes posible, informó el STC Metro vía X.

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