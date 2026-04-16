¿Qué Pasó en la Línea 9 del Metro CDMX Hoy 16 de Abril 2026? Reportan Desalojo de Usuarios

Usuarios de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México fueron desalojados la tarde de este jueves 16 de abril de 2026 de un vagón en la estación Ciudad Deportiva.

De acuerdo con los primeros reportes, policías se encuentran indagando una presunta agresión al interior de las instalaciones del Metro.

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¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro?

Al respecto, el Metro informó que "se realizan maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que bajó a zona de vías de la Línea 9, por lo que la marcha es lenta".

"Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías", recomendó a los usuarios.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se trató de los probables responsables de un tiroteo en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, los cuales abandonaron las dos motocicletas en las que viajaban e ingresaron al Metro, por lo que se realiza su búsqueda.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 52 años de edad que se encontraba a bordo de una camioneta color gris con placas de circulación del estado de #Morelos, en la calle Goma, de la… pic.twitter.com/uYBZsCj89o — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 17, 2026

¿Ya se normalizó el servicio?

Momentos más tarde, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se había normalizado gradualmente la circulación de los trenes en la Línea 9.

Lo anterior, tras realizar maniobras para retirar a una persona ajena al sistema que descendió a la zona de vías.

#AvisoMetro:

Se normaliza gradualmente la circulación de los trenes en la Línea 9, tras realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que descendió a la zona de vías.

Respeta la línea de seguridad y por ningún motivo desciendas a las vías. En caso de incidente,… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

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