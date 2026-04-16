Detienen en Sinaloa a Cinco Presuntos Integrantes de “Los Chapitos”; les Aseguran Arsenal

Fueron detenidos cinco integrantes de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, así lo informó esta tarde del 16 de abril de 2026 el Gabinete de Seguridad de México.

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En la tarjeta informativa se agregó que además se aseguraron:

Ocho armas de fuego

Cargadores

Cartuchos

Chalecos balísticos

Un vehículo.

Resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ detuvieron en Sinaloa a cinco integrantes de la facción “Los Chapitos”.



Se aseguraron 8 armas de fuego, cargadores, cartuchos,… pic.twitter.com/bcGaTwAvUk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 16, 2026

Se precisó que lo anterior fue resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre, en el que participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

¿Quiénes son las personas detenidas y ligada con "Los Chapitos"?

Luego que, en Sinaloa, elementos de la Defensa, GN, SSPC y FGR detuvieron a cinco presuntos miembros de Los Chapitos se reveló su identidad:

José Manuel “N” García Cárdenas, alias “Checo”

Martín “N”, de 46 años

José Ángel “N”, de 39 años

Benjamín Rivera “N”, de 45 años

Jorge “N” de 40 años

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Con información de: N+

HVI