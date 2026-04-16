Inicio Nacional Seguridad Detienen en Sinaloa a Cinco Presuntos Integrantes de “Los Chapitos”; les Aseguran Arsenal

Detienen en Sinaloa a Cinco Presuntos Integrantes de “Los Chapitos”; les Aseguran Arsenal

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A las personas capturadas se les aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo

Detienen a Cinco Miembros de “Los Chapitos”; Les Confiscan Armas, Cargadores, y un Vehículo

Así fueron detenidos cinco presuntos miembros de "Los Chapitos": X @GabSeguridadMX

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Fueron detenidos cinco integrantes de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, así lo informó esta tarde del 16 de abril de 2026 el Gabinete de Seguridad de México.

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En la tarjeta informativa se agregó que además se aseguraron:

  • Ocho armas de fuego
  • Cargadores
  • Cartuchos
  • Chalecos balísticos
  • Un vehículo.

Se precisó que lo anterior fue resultado de trabajos de inteligencia y de un despliegue operativo aéreo y terrestre, en el que participaron elementos de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

¿Quiénes son las personas detenidas y ligada con "Los Chapitos"?

Luego que, en Sinaloa, elementos de la Defensa, GN, SSPC y FGR detuvieron a cinco presuntos miembros de Los Chapitos se reveló su identidad:

  • José Manuel “N” García Cárdenas, alias “Checo”
  • Martín “N”, de 46 años
  • José Ángel “N”, de 39 años
  • Benjamín Rivera “N”, de 45 años
  • Jorge “N” de 40 años

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Con información de: N+

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