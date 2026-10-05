Calles y Avenidas con Riesgo de Bloqueos por Marchas en CDMX Hoy

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este lunes.

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Las autoridades capitalinas esperan cuatro concentraciones, seis citas agendadas y seis eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Asociación Civil Movimiento de Artesanos Indígenas Zapatista se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para denunciar presuntas violaciones a los derechos de una agremiada y su bebé, y exigir la entrega de la recién nacida a su madre, así como un alto a la violencia institucional contra familias Triquis.

10:00 horas. Movimiento Urbano Popular realizará una jornada en el Hemiciclo a Juárez por el Día Mundial del Hábitat 2026, bajo el lema “Vivienda Adecuada para Todos”, para visibilizar los obstáculos al acceso a una vivienda accesible.

11:00 horas. Colectiva “Las Tonantzin” se manifestará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México para exigir justicia para una víctima y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

11:00 horas. Familiares de una joven desaparecida en la alcaldía Iztapalapa se manifestarán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas para solicitar avances en la investigación.

11:00 horas. Unidad Nacional Independiente en Resistencia continuará sus mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobernación para tratar sus demandas.

17:00 horas. Núcleo de Solicitantes de Vivienda Campamento Camarada Celestino continuará sus mesas de trabajo en el Edificio de Gobierno para revisar su partida presupuestal y su incorporación a programas de vivienda.

Durante el día. Mercaditas de Colectivas Feministas se manifestarán en la Secretaría de Gobierno contra actos de intimidación y recuperación de espacios en la Alameda Central, además de denunciar un presunto intento de feminicidio relacionado con hechos ocurridos entre comerciantes.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 5 de octubre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ