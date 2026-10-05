Sismos Hoy en México: Dónde Tembló Este Lunes y De Qué Magnitud Fue

México registra sismos de manera constante, principalmente en estados del sur, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales de Protección Civil y resguardarse a tiempo ante los efectos de un movimiento telúrico.

El país se ubica en en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: la Norteamericana, de Cocos, del Pacífico, de la Rivera y del Caribe.

La principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula gran energía que se libera en forma de sismos.

En estados del centro de México, como en la CDMX, existen alertas sísmicas que avisan de la aproximación de un temblor, siempre y cuando el epicentro sea alejado, como en zonas de Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Cuando el sismo es en la capital, el movimiento del suelo es sorpresivo.

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Sismos hoy lunes 5 de octubre

Este lunes, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado los siguientes temblores:

El primer movimiento telúrico de este 5 de octubre ocurrió a las 4:20 horas y fue de magnitud 4.0 y su epicentro se ubicó 41 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca, a una profundiad de 12.4 km.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

¿Por qué tiembla en Chiapas y Guerrero?

Los sismos en Chiapas y Guerrero son recurrentes debido a que se ubican en el punto de encuentro de tres placas tectónicas: la del Caribe, de Cocos y de Norteamérica. El territorio guerrerense solo abarca estas últimas dos, pero Chiapas está en el punto de encuentro de las tres.

Cuando esas placas chocan, se producen movimientos de gran magnitud en la corteza terrestre que genera alarmas no solo en el epicentro del sur del país y Centroamérica, sino por su expansión hasta los estados del centro.

ASJ