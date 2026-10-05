Sociedad

Sismos Hoy en México: Dónde Tembló Este Lunes y De Qué Magnitud Fue

En CDMX hay alertas sísmicas que avisan de la aproximación de un temblor, siempre y cuando el epicentro esté lejos, pero si el movimiento es en la capital, el movimiento del suelo es sorpresivo.

SismosFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Sismos Hoy en México: Dónde Tembló Este Lunes y De Qué Magnitud Fue | N+