Niega Conflicto de Interés César Cravioto tras Vivir en Inmueble de Fundación Haghenbeck

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, ofreció detalles sobre el departamento que rentaba a la Fundación Hagenbeck y de la Lama, propietaria del edificio en Polanco donde vivió hasta hace unos días, durante 15 años.

El funcionario negó que exista un conflicto de interés entre sus funciones al frente de la Secretaría de Gobierno y este vínculo con la fundación.

Yo renté por muchos años un inmueble para vivienda y siempre pagué la renta. Hoy quien me rentaba, tuvo un conflicto con otra institución y quieren desvirtuar que yo rentaba una vivienda con una de estas instituciones para decir que yo favorecí a dicha institución, eso es absolutamente falso

A través de un video, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, informó que pagaba un promedio de 20 mil pesos mensuales a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, por la renta del departamento que habitó durante más de 15 años en el edificio de Isacc Newton 256, en Polanco, inmueble propiedad de la fundación.

Presentó dos hojas con el logotipo de la Fundación Haghenbeck, como facturas de arrendamiento y aseguró que en enero pasado pagó 21 mil 86 pesos y en octubre de 2025 dio 20 mil 641 pesos.

El funcionario abandonó el inmueble el primer fin de semana de febrero después que En Punto revelara la corrupción inmobiliaria de la fundación.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, indicó:

Yo, hasta el último mes que estuve ahí renté

Los documentos presentados por Cravioto están testados, solo aparece el nombre del funcionario y el supuesto monto por la renta. No informó si el dinero lo pagó en efectivo, si se depositó a una cuenta de la fundación, o si recibió algún comprobante fiscal, como exige la Ley de Impuestos Sobre la Renta a los arrendatarios.

Video: Secretario de Gobierno de la CDMX Niega Conflicto de Interés Tras Vivir en Inmueble de Fundación Haghenbeck

Costo

Los montos que Cravioto afirmó haber pagado se encuentran por debajo del valor del mercado, tan solo en julio de 2025, rentar un departamento en ese edificio con las mismas características: dos recamaras, sala, comedor con balcón, cocina, un baño y cuarto de servicio independiente, costaba 40 mil pesos mensuales.

Desde 2016, la Fundación Antonio Haghenbeck incluye al edificio de Newton 256 como parte de los inmuebles con adeudos de rentas de inquilinos, que ascienden a más de 12 millones de pesos.

Fundación Antonio Haghenbeck

En medios sociales, la Fundación Antonio Haghenbeck reclamó al secretario Cravioto no haber asumido una posición neutral en el conflicto legal que sostienen con el Refugio Franciscano, durante la entrevista que En Punto transmitió la noche del miércoles 18 de febrero.

Con información de Fátima Monterrosa, Dafne Mora y Adrián Tinoco.

