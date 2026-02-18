¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica en Mi Celular en el Simulacro Hoy 18 de Febrero 2026?

Se realizó el Primer Simulacro 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, y con él se activó la alerta sísmica en los teléfonos móviles y altavoces, sin embargo algunas personas reportaron que no sonó en su celular, y acá te explicamos lo que pudo pasar y por qué no te llegó el mensaje "presidencial" hoy 18 de febrero 2028.

Este día se llevó a cabo el primero de los tres simulacros que se tienen programados para este año en el Valle de México y a nivel nacional, el cual es parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía.

El Simulacro 2026 dio inicio a las 11:00 horas en CDMX y Edomex, cuando comenzó a sonar la alerta sísmica en los celulares y altavoces, sin embargo si fuiste de los que no recibieron el mensaje en su teléfono, es importante que conozcas lo que pudo suceder.

¿Por qué no me llegó la alerta sísmica a mi celular?

Existen diferentes motivos por los que el mensaje de la alerta sísmica puede no sonar en los celulares, ya sea iPhone, Samsung o de cualquier otra marca. Esto es lo que pudo pasar durante el Primer Simulacro 2026, de acuerdo con el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino:

Celular sin red

El dispositivo debe contar con red 2G, 3G, 4G o 5G para poder recibir la alerta sísmica, ya sea durante el simulacro o durante un temblor real. De tal manera que si te encontrabas en un lugar sin señal es muy probable que no te llegara el mensaje de alertamiento.

Celular apagado o en modo avión

Aunque la alerta sísmica está diseñada para sonar incluso cuando el teléfono está en silencio, bloqueado o durante una llamada, el mensaje "presidencial" no llegará si el dispositivo está completamente apagado o en modo avión, pues en estos caso el celular no cuenta con red.

Alertas en el celular pueden estar desactivadas

La mayoría de celulares tiene esta configuración predeterminada, sin embargo algunos usuarios pueden desactivar las alarmas de emergencia en el dispositivo de forma manual, ya sea por desconocimiento, error o intencionalmente debido a que no quieren escuchar la alerta sísmica. Sin embargo se recomienda corroborar que estén activadas siempre, aquí te decimos cómo.

Celular fuera de la zona de riesgo

Este día, la alerta sísmica en el celular solo sonó en los lugares donde se realizó el Primer Simulacro 2026, es decir en la CDMX y en los municipios del Edomex que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, entre los que están:

Ecatepec.

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Nezahualcóyotl.

Tultitlán.

Atizapán de Zaragoza.

Cuautitlán Izcalli.

Coacalco.

Huixquilucan.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ixtapaluca.

Valle de Chalco.

Tlalnepantla.

La Paz.

Equipos antiguos sin actualización

Algunos teléfonos configurados antes de marzo de 2023 no reciben la alerta sísmica de forma automática. Aunque se trata de un porcentaje reducido de dispositivos, esta limitante técnica afecta principalmente a equipos que no han actualizado su sistema operativo o que operan con versiones antiguas de software.

¿Cómo activar la alerta sísmica en el celular?

Si deseas recibir el mensaje de emergencia en tu celular en caso de sismo en México, debes verificar que las alertas inalámbricas o gubernamentales estén activadas. Estos son los pasos que debes seguir si tienes un iPhone, Samsung o dispositivos de otras marcas:

En el sistema operativo Android:

Ajustes Notificaciones Ajustes avanzados Alertas de emergencia inalámbricas Activar

En iOS, se activan así:

Configuración Notificaciones Activar alertas gubernamentales

En caso de que la alerta sísmica no haya llegado a tu teléfono celular y tengas duda sobre cómo activarlas, puedes llamar al número 079, en el cual te brindarán orientación personal sobre tu caso

