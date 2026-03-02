¿Qué Carros Sí Circulan 3 de Marzo 2026 en CDMX-Edomex? Engomados y Placas no Afectadas

Atento, conductor, si mañana transitas por calles de Ciudad de México o el Estado de México vale la pena que conozcas si se activó Contingencia Ambiental por Ozono y Doble Hoy No Circula para este martes. Así, para que una multa no te sorprenda en N+ te decimos qué carros sí circulan este 3 de marzo de 2026 en el Valle de México, según su placa y engomado.

Ten en cuenta que independientemente de que se active o no Contingencia Ambiental, tanto la Ciudad de México, como el Valle de México tienen activo el programa Hoy No Circula habitual. Aunque hasta las 15:00 horas de hoy no se había activado ni la Fase Preventiva ni la Fase 1.

Este programa busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de automotores que circulan en el Valle de México, por lo que restringe la circulación según la placa y engomado para limitar el número de vehículos en la vía pública.

Si bien ya te explicamos cómo activar un aviso para directo a tu celular en caso de que tu vehículo no circule, también vale la pena que diariamente consultes cómo aplica el Hoy No Circula para CDMX y Edomex.

¿Qué carros sí circulan en CDMX y Edomex pese a Hoy No Circula del 3 de marzo 2026?

Ahora que conoces a qué debes poner atención para evitar hacerte acreedor a una multa por no respetar el Hoy No Circula o que incluso te lleven al corralón, te explicamos qué autos sí circulan tanto en CDMX como en Edomex este martes.

Recuerda que la aplicación de este programa de restricción vehicular corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, así como a su homóloga en el Estado de México.

De modo que este martes 3 de marzo, los vehículos que sí circulan en CDMX y Edomex según el Hoy No Circula habitual, son aquellos que cumplen con las siguientes características

HOLOGRAMA 'O' y '00' con CUALQUIER color de ENGOMADO, y terminación de PLACA. HOLOGRAMA 1 y 2, con ENGOMADO DISTINTO al color ROJO y terminación de PLACA 7 y 8.

Vehículos eléctricos e híbridos

Tractores agricolas

Maquinaria dedicada a la industria de la construcción y minera

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 ¿kilogramos

Vehículos con matrícula de auto antiguo/clásico

Vehículos con matrícula de demostración y/o traslado

Vehículos que porten el holograma "EXENTO'.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma

Vehículos que porten constancia de 'Autorregulación' y participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días.

Vehículos con oficio de Ampliación de Periodo de Verificación, siempre que cumplan con la vigencia establecida.

¿Cuándo se activa Doble Hoy no Circula en CDMX y Edomex? Aplica en estos casos

Ahora bien, el Hoy No Circula habitual se transforma en Doble Hoy No Circula cuando el rango de contaminantes excede los límites establecidos y se activa la Contingencia Ambiental en el Valle de México.

Por lo que para mejorar la calidad del aire, las autoridades ambientales implementan un programa más severo que restringe la circulación de vehículos.

Así, de acuerdo con el programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el Hoy No Circula se modifica de la siguiente manera según la fase ambiental que se atraviese:

Fase preventiva: Dejan de circular 50 por ciento de los automotores administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal

Fase 1: Dejan de circular 100 por ciento de los automotores administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Así como 20 por ciento de los hologramas '00' y '0', de acuerdo a la terminación de su placa; nones o pares del holograma '1' y 100 por ciento del holograma '2'.

