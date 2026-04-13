¿Qué Pasa en la México-Cuernavaca? Hay Cierre Hoy 13 de Abril 2026

Este lunes, 13 de abril de 2026, se registra un cierre en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca. Te decimos qué pasa en la autopista, durante el regreso a clases.

Se trata de pobladores de distintos parajes de la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), quienes exigen:

Pipas de agua.

Seguridad en colonias.

Tarifas fijas para la electrificación de la zona.

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Rutas alternas por bloquoe en la México-Cuernavaca

Los manifestantes se mantienen en la caseta de cobro, amenazan con mantener el bloqueo hasta el mediodía o hasta que tengan respuesta favorable por parte de las autoridades.

La alternativa vial es la carretera federal, ya que la autopista México-Cuernavaca está cerrada en ambos sentidos.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y utilizar las rutas alternas.

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Con información de N+.

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