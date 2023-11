Rechazo del PAN a Ratificación es ‘Venganza Política’, Acusa Ernestina Godoy

La Fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la investigación a su cargo sobre el llamado Cártel Inmobiliario ha implicado que el Partido Acción Nacional (PAN) se manifieste en contra de su ratificación en el cargo.

“Sabemos que esta acción del Ministerio Público ha molestado al Partido Acción Nacional, a sus dirigentes y a sus legisladores. Sabemos que estaban acostumbrados al privilegio de la impunidad. Solo así se explica la operación de este grupo delictivo vinculado al sector inmobiliario y político. Sabemos que particularmente esta investigación ha provocado que el Partido Acción Nacional se declare en contra de mi ratificación al frente de la fiscalía y han pretendido politizar la justicia”, dijo Godoy en conferencia este jueves.

La fiscal enfatizó que la investigación contra exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez no es una persecución política o fabricación de culpables, y tampoco un espejismo.

Lo que hemos puesto al descubierto es una amplia red de corrupción organizada, dirigida y ejecutada por personajes vinculados al grupo que gobierna la alcaldía de Benito Juárez desde el año 2015.

Actualmente se encuentran en proceso el exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roerich, así como 3 ex directores generales, 2 ex directores de área, un exsubdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora.

“Se trata de un patrón de abuso de poder, un uso indebido de atribuciones y facultades que derivó en un claro enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron esas operaciones”, señaló Godoy.

La fiscal enfatizó que no le importa si el voto en contra de su ratificación es una venganza política.

“A quienes han manifestado públicamente que como venganza política no me permitirán ejercer el derecho constitucional de ratificarme, les digo: Si el costo de luchar porque prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla para mantener la impunidad de un grupo político corrupto”.

