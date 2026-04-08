Mi Derecho Mi Lugar 2026: ¿Hasta Cuándo Tengo para Registro en Prepa Sin Examen? Este Día Cierra

Que no se te pase: quedan pocos días para inscribirte a la convocatoria Mi Derecho Mi Lugar 2026 y así asegurar un lugar en alguna escuela preparatoria o bachiller de Ciudad de México o el Estado de México sin examen. Así que para que no te quedes fuera, en N+ te compartimos hasta cuánto tienes para hacer el registro ECOEMS (Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior) en línea.

Si ya estás decidido a participar en la convocatoria, pero estás recabando la información necesaria, recuerda que la Llave MX es un requisito obligatorio, por lo que en una nota previa te explicamos cómo obtenerla en línea.

Además, recuerda que esta convocatoria está dirigida a personas interesadas en continuar sus estudios de Educación Media Superior, por lo que en una nota previa te adelantamos cuáles son las fechas clave del proceso 2026, así como el Link para que completes el registro.

Video: ¿Qué Ha Aportado la Llamada ‘Nueva Escuela Mexicana’ a la Educación?

Entonces, ¿cuándo cierra el Registro ECOEMS para Prepas Sin Examen?

Siguiendo la cronología de la convocatoria Mi Derecho Mi Lugar, será el martes 14 de abril de 2026 cuando cierre el registro vía internet. De modo que contando a partir de este miércoles, restan seis días para completar la inscripción en línea.

Entre las modalidades propuestas por las autoridades, está el caso de aspirantes que opten por la opción que garantiza el acceso directo y equitativo, es decir: sin examen.

Se dio a conocer que las instituciones que se enlistan a continuación y organizan de forma unificada el Proceso de Asignación, participarán aceptando a los aspirantes sin aplicación de examen, garantizando el ingreso directo y equitativo a sus opciones educativas:

COLBACH - Colegio de Bachilleres

CONALEP - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

DGB - Direccionales General del Bachillerato

DGETAyCM - Direccionales General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar

DGETI - Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios

IEMS - Instituto de Educación Media Superior de Ciudad de México

SECTI - Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Así como los lugares asignados en el Plantel Texcoco de la UAEMéx.

Ahora bien, si estás por completar tu registro, pero no sabes cuál es la clave ECOEMS 2026 para completar el registro, te compartimos paso a paso cómo consultarlas para escuelas como y sin examen.

¿Cuándo salen los resultados de Mi Derecho Mi Lugar 2026 y dónde consultarlos?

De acuerdo con la convocatoria de registro ECOEMS 2026, la gaceta electrónica de resultados será el único documento oficial mediante en que se den a conocer quiénes resultaron seleccionados.

De hecho, será a partir del 18 de agosto cuando se publiquen los resultados en la página de Mi Derecho Mi Lugar. Ahí mismo podrás consultar tu resultado individual para el proceso de asignación 2026.

Ten en cuenta que este proceso de asignación concluirá diez días después, es decir el 28 de agosto de 2026.

Tienes dudas sobre la convocatoria Mi Derecho Mi Lugar, ¿qué hacer?

De acuerdo con la convocatoria Mi Derecho Mi Lugar 2026, los aspirantes que tengan dudas sobre alguno de los pasos en el proceso pueden ponerse en contacto vía correo electrónico o número telefónico.

Educatel: 55 36 01 7599 y 800 288 66 88 (lada sin costo)

Lunes a Viernes en un horario de 08:00 a 20:00 horas

Correo electrónico: contactomiderechomilugar@sems.gob.mx

Video: Amplían Periodo de Preinscripciones para Educación Básica en Jalisco; ¿Cuándo Termina?

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