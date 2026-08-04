Accidente Hoy en el WTC de CDMX: Reportan Persona Lesionada en el Piso 33

La mañana de hoy, 4 de agosto de 2026, un accidente dejó saldo de una persona lesionada en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX), lo que desató la movilización inmediata de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en el piso 33 del rascacielos ubicado en la colonia Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez.

Hasta ese punto se trasladaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, policías capitalinos y personal de protección civil para atender el reporte de una persona lesionada por descarga eléctrica.