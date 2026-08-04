Accidentes

Accidente Hoy en el WTC de CDMX: Reportan Persona Lesionada en el Piso 33

Servicios de emergencia se movilizan al WTC en la alcaldía Benito Juárez, por el reporte de una persona lesionada

Movilización de servicios de emergencia por persona lesionada en el WTC de CDMX. Foto: N+Movilización de servicios de emergencia por persona lesionada en el WTC de CDMX. Foto: N+

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Hoy en el WTC de CDMX, un accidente deja a un trabajador herido en el piso 33. Descubre cómo se desarrolló la emergencia.

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