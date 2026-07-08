Mujer Apuñala a su Pareja en CDMX: Esto Pasó en la Alcaldía Benito Juárez

Un hombre de 44 años fue apuñalado por su pareja sentimental en calles de la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez, CDMX

Operativo de seguridad en la CDMXOperativo de seguridad en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Una mujer apuñala a su pareja en CDMX. La SSC intervino y la agresora fue detenida. Conoce los detalles de este caso.

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