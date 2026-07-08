Mujer Apuñala a su Pareja en CDMX: Esto Pasó en la Alcaldía Benito Juárez

Una mujer fue detenida luego de que apuñaló a su pareja sentimental, en en calles de la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a la mujer de 39 años de edad, luego de un reporte emitido por los operadores del Centro de Control y Comando (C2) Sur, en dicha alcaldía.

Esto se sabe de la agresión

Se informó que los oficiales realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia Miravalle, cuando fueron informados por monitoristas del C2 Sur de una persona lesionada en la calle Altamira, por lo que acudieron de inmediato al punto.

En el lugar, los policías dieron apoyo a un hombre de 44 años, quien informó que, momentos antes, su pareja sentimental lo agredió con una punta, por lo que de inmediato, interceptaron a la presunta agresora, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron una navaja con mango metálico.

Por lo anterior y a petición del afectado, los policías detuvieron a la mujer y junto con lo asegurado, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con información de N+