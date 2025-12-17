Estos Libros se Regalarán en el Zócalo CDMX Hoy: Lista de Autores y Títulos

¡Prepárate! Porque este miércoles, 17 de diciembre de 2025, podrás recibir un libro de regalo en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos la lista de autores y títulos.

Se trata de la iniciativa llamada "Para que las juventudes lean: 25 para el 25", del Fondo de Cultura Económica (FCE), donde se regalarán libros a jóvenes de entre 15 y 30 años de edad.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a los jóvenes a acudir a la distribución gratuita de libros en el Zócalo de la CDMX, que de manera simultánea se realizará en otras ciudades de América Latina.

Se invitó a jóvenes, entonces, van a ser mujeres y hombres jóvenes…Una distribución gratuita y al mismo tiempo en otras ciudades de América Latina, donde se hará esta repartición a las 4 de la tarde en el Zócalo.

Lista de autores y títulos que se regalarán en el Zócalo de la CDMX

Hoy miércoles, el Fondo de Cultura Económica (FCE) regalará libros, con el propósito de generar en los jóvenes el deseo de leer títulos de gran calidad.

Mediante redes sociales, el FCE indicó que "los títulos seleccionados trazan un recorrido por algunos de los momentos más intensos y definitorios de la historia contemporánea de Latinoamérica"

Cada libro es una entrada narrativa, poética o testimonial a una época, una voz que nombra y da forma a acontecimientos que marcaron generaciones”

Esta es la lista de libros y autores que se distribuirán en México con "25 para el 25":

Juan Gelman-De pie contra la muerte. Julio Cortázar- Las armas secretas y otros relatos. Nona Fernández-Space Invaders. Manuel Rojas- El Vaso de Leche y otras historias. Raúl Zurita-Poemas. Piedad Bonnett-Los privilegios del olvido. Gabriel García Márquez-Operación Carlota. Roberto Fernández Retamar-Poemas. Miguel Donoso Pareja-La muerte de Tyrone Power. Roque Dalton-Las historias prohibidas de Pulgarcito. Dante Llano- Réquiem por Teresa. Alaíde Foppa- Vientos de primavera. Miguel Ángel Asturias-Week-end en Guatemala. Carlos Montemayor-Guerra en el paraíso. Fabrizio Mejía Madrid-Disparos en la oscuridad. Adela Fernández-Duermevelas. Guadalupe Dueñas-Cuentos. Amparo Dávila-Música concreta. Sergio Ramírez-El zorro. José María Arguedas-Agua. Blanca Varela-Canto villano. Eduardo Galeano: Sobre el Che. Mario Benedetti-Cuentos. Luis Britto García-Habla palabra. Osvaldo Bayer-Los anarquistas expropiadores. Juan Carlos Onetti-Cuentos. Andrés Calcedo-El atravesado. Eduardo Rosenzvaig-Mañana es lejos.

También puedes acudir a cualquier librería del FCE/Educal y solicitar un ejemplar de la colección. Solo debes comprobar que perteneces al grupo poblacional de entre 15 y 30 años.

