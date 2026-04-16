Muere Alex Manninger, Ex Portero de Arsenal y Juventus: ¿Qué le Pasó?

Alex Manninger, ex portero del Arsenal y Juventus murió hoy, 16 de abril de 2026, en N+ te compartimos qué le pasó.

El ex jugador de 48 años fue arrollado por un tren en Salzburgo la mañana de este jueves.

Equipos donde formó parte le dan el último adiós

Por medio de las redes sociales del Juventus FC compartieron un mensaje de despedida, en el que reconocieron al ex portero y mandaron condolencias a sus familiares: "Hoy es un día muy triste. Hemos perdido no solo a un gran atleta, sino a un hombre de valores excepcionales: humildad, dedicación y un extraordinario sentido de la profesionalidad. Alex Manninger será recordado por el ejemplo que dio".

En breve más información.

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