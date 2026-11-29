El entrenador brasileño André Jardine podría convertirse en uno de los nombres más atractivos del mercado de técnicos de la Liga MX rumbo al Clausura 2027.

Después de su exitosa etapa con el Club América, el estratega estaría cerca de quedarse sin equipo tras perder la final de la Supercopa de Emiratos Árabes Unidos con el Shabab Al-Ahli, situación que abriría la posibilidad de regresar al futbol mexicano.

Este domingo 29 de noviembre, el conjunto dirigido por Jardine cayó 2-1 frente al Al Ain en la final de la Supercopa, resultado que habría provocado que la directiva del equipo emiratí tomara la decisión de prescindir de los servicios del entrenador brasileño.

De acuerdo con reportes periodísticos desde Medio Oriente, ambas partes estarían en conversaciones para concretar su salida. La posible destitución llega apenas cinco meses después de que el técnico de 47 años comenzara su aventura en el futbol de Emiratos Árabes Unidos, luego de abandonar al América en junio de 2026.

Durante su breve estancia con el Shabab Al-Ahli, Jardine registra nueve victorias, un empate y cuatro derrotas en 14 encuentros dirigidos.

¿André Jardine regresaría a la Liga MX?

La posible salida del estratega brasileño coincide con el interés que algunos clubes mexicanos habrían mostrado por sus servicios. Tigres y Toluca, de acuerdo con múltiples rumores, son dos de las instituciones que aparecen en el radar del entrenador de cara al siguiente campeonato.

En el caso de los regiomontanos, la búsqueda de un nuevo director técnico para el Clausura 2027 habría colocado a Jardine entre sus principales alternativas. Los felinos necesitan encontrar un nuevo proyecto deportivo después de quedar eliminados del Apertura 2026, por lo que el nombre del brasileño ha tomado fuerza en las últimas semanas.

Por otro lado, Toluca también habría considerado al entrenador como una opción para ocupar el lugar de Antonio Mohamed, quien dejará la institución escarlata después de su participación en la Copa Intercontinental.

¿André Jardine podría volver al América?

Otro de los escenarios que ha despertado interés entre los aficionados es la posibilidad de que Jardine regrese al banquillo del América. El brasileño dejó una huella importante en Coapa después de conquistar seis títulos durante su gestión, incluidos tres campeonatos consecutivos de Liga MX que llevaron al conjunto azulcrema a conseguir el histórico tricampeonato.

No obstante, las Águilas actualmente cuentan con Guillermo Almada como director técnico y, pese a su eliminación en el Apertura 2026, no existe confirmación de que la directiva esté buscando recuperar al estratega brasileño.

Por ahora, el futuro de André Jardine permanece abierto. Su posible salida del Shabab Al-Ahli podría facilitar su regreso al futbol mexicano, donde Tigres y Toluca aparecen como alternativas, aunque todavía no hay una negociación confirmada.