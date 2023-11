Javier Chicharito Hernández, quien al no tener equipo anda muy activo en las redes sociales, volvió a publicar un video de respuesta, ya lo había hecho con el Tuca Ferretti, esta vez dedicado al piloto mexicano Sergio Pérez.

En una entrevista, para un canal de TikTok, le preguntaron al Checo Pérez quién sería mejor, si él en la MLS, o Chicharito Hernández en la Fórmula Uno, y el conductor de Red Bull respondió:

Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta 'Chicharito' porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol.

Dicho video fue visto por el exseleccionado mexicano Chicharito Hernández, y decidió reaccionar a dichas declaraciones.

'Checo' no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca.