Michael Schumacher: A Doce Años de su Accidente; ¿Cuál es su Estado de Salud?

Se cumplen doce años del accidente que sufrió Michael Schumacher en los Alpes franceses. El ex piloto de Fórmula 1 fue diagnosticado de traumatismo craneoencefálico tras caerse esquiando en la estación alpina de Méribel, Francia, el 29 de diciembre de 2013. El golpe le provocó hemorragias internas y un edema cerebral, por lo que fue intervenido quirúrgicamente e inducido en coma.

En junio de 2014 su manager, Sabine Kehm, dio a conocer Schumacher salió del coma y abandonó el hospital para continuar su rehabilitación "en privado". "Michael ha dejado el CHU Grenoble para continuar su larga fase de rehabilitación. Ya no está en coma", señalaba la declaración.

¿Cuál es el estado de salud actual de Michael Schumacher?

Schumacher, que ganó siete campeonatos mundiales en la Fórmula 1, sigue vivo actualmente. Sin embargo, las actualizaciones sobre su estado de salud han sido pocas desde entonces, pues su familia ha optado por mantener la privacidad. Aún así, a lo largo de los años, personas cercanas al legendario ex piloto han compartido algunas palabras sobre la condición de Schumacher.

Cuando el ex piloto alemán salió del coma en 2014, fue trasladado centro de rehabilitación en Lausana, Suiza, antes de regresar a su domicilio familiar, el cual fue adaptado para convertirse en una unidad médica privada.

Entre las declaraciones más recientes sobre la condición actual de Michael Schumacher, se encuentran las de Richard Hopkins, ex jefe de operaciones en Red Bull y antes directivo de McLaren. Hopkins reconoció en 2025 que, pese a no tener noticias recientes "no creo que volvamos a ver a Michael", declaraba en una entrevista para Sportbible.

Me siento un poco incómodo hablando de su condición, debido al secretismo que la familia, por las razones correctas, quiere mantener

