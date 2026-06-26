Diego Forlán, Leyenda de Uruguay, Revela que Pudo Jugar con la Selección de España

El exfutbolista uruguayo, Diego Forlán, ha asegurado que tuvo la oportunidad de jugar formalmente para la Selección de España por la nacionalidad de su abuela.

El histórico delantero y Balón de Oro del Mundial 2010 aseguró que no dudó en defender los colores de Uruguay, esta revelación la hizo al Diario AS.

Forlán y la ascendencia española

Forlán ha confirmado que el origen de su abuela le abría las puertas para tramitar la nacionalidad.

Al ser parte de la tercera generación de su familia en vestir la camiseta de Uruguay, precedido por su padre Pablo Forlán y su abuela por la línea de los Corazzo.

Dichas declaraciones surgen previas al partido entre Uruguay y España en el Mundial 2026.

¿Quién es Diego Forlán?

Diego Forlán es considerado uno de los mejores delanteros de la historia de Uruguay y del futbol internacional.

Nació el 19 de mayo de 1979 en Montevideo y destacó por su pegada con ambas piernas, táctica y su liderazgo.

Su mayor logro individual fue ganar el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.

Su carrera profesional abarcó más de dos décadas, destacando en las ligas más competitivas de Europa y Sudamérica.

Independiente (1997-2002). Debutó profesionalmente en Argentina, donde se formó como goleador.

Manchester United (2002-2004). Fue fichado por Alex Ferguson, aunque le costó adaptarse, ganó la Premier League (2003) y la FA Cup (2004).

Villarreal (2004-2007) donde ganó el trofeo Pichichi de la Liga de España y la Bota de Oro europea en 2005.

Atlético de Madrid (2007-2011), ganó su segundo Pichichi y Bota de Oro en 2009.

Inter de Milán (2011-2012), fue un paso breve y mermado por las lesiones en la Serie A italiana.

Porto Alegre (2012-2013), volvió a Sudamérica para jugar en Brasil, donde ganó el Campeonato Gaúcho.

Cerezo Osaka (2014-2015), tuvo una experiencia en el futbol de Japón.

Peñarol (2015-2016): Jugó en el club de sus amores en Uruguay, siendo campeón del campeonato uruguayo.

Mumbai City (2016) y Kitchee SC (2018), cierre de su carrera con etapas en India y Hong Kong. Anunció su retiro oficial en 2019.

HVI