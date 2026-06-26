Diego Forlán, Leyenda de Uruguay, Revela que Pudo Jugar con la Selección de España

El histórico delantero y Balón de Oro del Mundial 2010 aseguró que no dudó en defender los colores de Uruguay; las declaraciones surgen previas al partido contra España en el Mundial 2026

Diego Forlán, Leyenda de Uruguay, Revela que Pudo Jugar con la Selección de EspañaDiego Forlán, exjugador de Uruguay. Foto: Reuters

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Diego Forlán es un exfutbolista considerado uno de los mejores delanteros de la historia de su país y del fútbol internacional.

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