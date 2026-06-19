Ismaël Koné, de Canadá, Sufre Grave Lesión contra Catar y Sale en Camilla

La primera victoria de Canadá en un Mundial quedó eclipsada este jueves 18 de junio de 2026 cuando el centrocampista Ismaël Koné sufrió una fractura en una pierna, que dejó a sus compañeros consternados y al entrenador Jesse Marsch lamentando una lesión que convirtió una noche de celebración en una de angustia.

El jugador de 24 años había sufrido una lesión grave tras una entrada del mediocampista catarí Assim Madibo, pero fue ovacionado por la afición tras recibir atención médica en el terreno de juego.

¿Cómo fue la lesión de Ismaël Koné?

Wishing Ismaël Koné all the best and a speedy recovery. ❤️‍🩹🇨🇦 pic.twitter.com/ocnN4Td6XK — Concacaf (@Concacaf) June 18, 2026

Ismaël Koné cayó al suelo tras una fuerte entrada por detrás de Madibo, y los jugadores en el campo inmediatamente pidieron ayuda en el campo.

El entrenador de Canadá afirmó que el sonido de la fractura se oyó desde la banda.

"Ocurrió justo delante del banquillo. Todos lo oímos", dijo Marsch, quien reconoció de inmediato la gravedad de la lesión tras haber visto cómo el canadiense Tajon Buchanan se fracturaba una tibia durante un entrenamiento de la Copa América 2024.

"Supe enseguida que era similar a cuando Tajon se lesionó en el entrenamiento. Todos pudieron oír cómo se rompían los huesos", añadió Marsch.

El incidente provocó una reacción furiosa por parte de los jugadores y el cuerpo técnico de Canadá. Algunos empujaron a sus rivales y se oyó a Marsch exigir saber por qué la entrada no había sido sancionada con una tarjeta roja inmediata. Posteriormente, la sanción se agravó desde la tarjeta amarilla inicial.

Luego de la revisión del VAR, Madibo recibió una tarjeta roja directa y fue expulsado por una jugada peligrosa, dejando a Qatar con nueve jugadores después de que Homam Al Amin fuera expulsado en la primera mitad.

Nathan Saliba, quien reemplazó a Koné en el minuto 57, levantó la camiseta de Koné en señal de celebración tras marcar el cuarto gol de su equipo.

Canadá ganó el partido 6-0 y logró su primera victoria en un mundial y el primer lugar del Grupo B.

Kone fue operado y es un duro golpe para Canadá

Kone fue trasladado al hospital para ser operado, lo que supuso un duro golpe para Canadá, que se trepó al primer puesto del Grupo B con cuatro puntos en dos partidos y se encuentra en plena lucha por alcanzar la fase eliminatoria de este torneo ampliado a 48 equipos.

Así hizo historia Canadá en los mundiales

Canadá logró este jueves el primer triunfo mundialista de su selección masculina con una goleada por 6-0 ante Catar, que terminó con 9 jugadores, en el estadio sede de Vancouver, que la dejó líder del Grupo B con 4 puntos, pero que quedó marcada por la grave lesión de Ismael Koné en el minuto 50.

El equipo de Jesse Marsch, que había sumado ante Bosnia y Herzegovina su primer punto en una Copa del Mundo, dio otro salto histórico con una actuación de autoridad, presión alta y eficacia. Cyle Larin, Nathan Saliba, un gol en propia puerta de Mohammad Al Mannai y un triplete de Jonathan David firmaron una noche inédita para el futbol canadiense.

También fue una goleada histórica para el anfitrión. Canadá lo logró en casa, ante 52 mil 497 espectadores, con Alphonso Davies de nuevo en el banquillo y con un ataque que funcionó desde el inicio.

El partido se rompió poco después. En el minuto 30, Koné colocó un pase a Buchanan, que se escapaba hacia el área y fue derribado por Homam Ahmed.

El árbitro chileno Cristián Garay señaló penalti en primera instancia, pero la revisión confirmó que la falta había sido fuera del área. La consecuencia fue peor para Catar: roja directa para Homam Ahmed y falta al borde del área.

Ali Ahmed lanzó alto, pero Canadá ya jugaba con ventaja numérica y emocional. Buchanan estuvo cerca de marcar el tercero para Canadá, pero la defensa lo evitó casi sobre la línea. El 3-0 llegó en el añadido del primer tiempo. Larin cabeceó, Abunada hizo una gran parada, pero David apareció otra vez para marcar a puerta vacía.

Superioridad canadiense en el campo

El descanso solo confirmó la superioridad canadiense. Las estadísticas de la primera mitad explicaban el partido: 67% de posesión, 14 remates, ocho a puerta y cuatro grandes ocasiones, frente a solo dos disparos y ninguno a puerta de Catar.

La segunda parte empezó con más cambios que reacción. Marsch retiró a Derek Cornelius, amonestado, por Moise Bombito. Lopetegui movió el banquillo con Ahmed Fathy y Mohamed Mannai, pero Catar siguió hundida en su área.

La noche se oscureció en el minuto 50. Madibo entró con dureza sobre Koné. Garay mostró amarilla en primera instancia, pero el VAR elevó la sanción a roja directa. El centrocampista canadiense quedó tendido, rodeado por el banquillo de Canadá para protegerlo de las cámaras.

Mientras tanto, algunos jugadores de ambos equipos se enfrentaron e incluso hubo más que palabras entre Marsch y Lopetegui. Finalmente, Koné abandonó el campo en camilla, ovacionado por el público. Poco después fue trasladado a un hospital de Vancouver donde se evaluaba el alcance de la lesión en su pierna izquierda.

Nathan Saliba, sustituto de Koné, lanzó en el minuto 63 una falta desde la frontal que tocó el poste derecho y entró en la portería de Abunada. El centrocampista corrió al banquillo, tomó la camiseta de Koné y la besó. Fue el momento más emotivo de la noche.

HVI