Ismaël Koné, de Canadá, Sufre Grave Lesión contra Catar y Sale en Camilla

El entrenador de Canadá afirmó que el sonido de la fractura se oyó desde la banda

Ismaël Koné, de Canadá, Sufre Grave Lesión contra Qatar, y sale en CamillaIsmael Kone, de Canadá, saluda al público mientras recibe oxígeno al ser retirado en camilla tras sufrir una lesión. Foto: Reuters

Destacado

El jugador de 24 años, Ismaël Koné, ha sufrido una lesión grave tras una entrada del mediocampista catarí Assim Madibo, justo cuando Canadá logró su primera victoria en un mundial

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+