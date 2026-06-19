SEP Suspende Clases Mañana Viernes 19 de Junio: ¿Dónde No Hay y Para Quiénes es Feriado?

Las autoridades de la SEP informaron que hay suspensión de clases mañana viernes 19 de junio 2026 en una parte de México, por eso acá te decimos dónde cancelaron las actividades y quiénes van a descansar por feriado.

Recordemos que recién no hubo clases el 18 de junio en tierras tapatías por el partido de México vs Corea del Sur de la Copa Mundial 2026, que se realizó en el Estadio sede Guadalajara. Por ese motivo, en una nota te contamos si las escuelas privadas también cancelaron actividades escolares.

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¿Hay clases mañana viernes 19 de junio o es feriado?

Aunque el calendario escolar de la SEP indica que este viernes 19 de junio sí hay clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México. Dicha fecha tampoco es considerada un día feriado y de descanso obligatorio, pues no está en la lista de festivos oficiales en la Ley Federal del Trabajo 2026 (LFT).

La cuestión es que la SEP sí suspende clases mañana 19 de junio 2026. A través de un comunicado, autoridades de una entidad anunciaron que se cancelan las actividades escolares con motivos de los festejos del Día del Padre, que en México se celebra el domingo 21 de junio, pero varias personas van a gozar de un descanso desde este viernes gracias a dicha efeméride.

¿Para quiénes aplica la suspensión de clases hoy 19 de junio 2026?

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla, en conjunto con el Gobernador Alejandro Armenta Mier, autorizaron la suspensión de labores para este viernes. Dicha medida aplica solamente para padres de familia adscritos a la dependencia de dicha entidad.

Esto significa que, como tal hay el viernes 19 de junio sí hay clases en las escuelas públicas y privadas de Puebla, solo es feriado para los papás que laboren para la SEP. La "medida busca fortalecer la convivencia familiar y brindar a los trabajadores la oportunidad de compartir tiempo de calidad con sus seres queridos".

Con todo el tema aclarado de la suspensión de clases este 19 de junio, es posible que durante los próximos días las autoridades locales anuncien una nueva cancelación de escuelas, por la actividades de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

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