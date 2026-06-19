SEP Suspende Clases Mañana Viernes 19 de Junio: ¿Dónde No Hay y Para Quiénes es Feriado?

De forma sorpresiva se anunció que mañana viernes 19 de junio hay suspensión de clases para varias personas en México

Hay clases hoy viernes 19 de junio 2026 o es feriado Suspensión SEP aplica para estas personasLa suspensión de clases llega por los festejos del Día del Padre en México. Foto: Cuartoscuro
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