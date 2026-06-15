¿Quién Será el Director Técnico de Túnez? Posibles Sustitutos tras Despedida de Sabri Lamouchi

Túnez busca nuevo técnico tras la goleada sufrida ante Suecia; Lamouchi deja el cargo y hay un posible sustituto

Sabri LamouchiSabri Lamouchi, director técnico de Túnez, fue despedido. Foto: Reuters

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