¿Quién Será el Director Técnico de Túnez? Posibles Sustitutos tras Despedida de Sabri Lamouchi

La Selección de Túnez tendrá nuevo director técnico para el resto de su participación en el Mundial, en N+ te compartimos los posibles sustitutos tras la despedida de Sabri Lamouchi.

El exdirector técnico de Túnez sufrió una derrota ante Suecia en la primera jornada del Grupo F. Durante su breve gestión, Lamouchi dirigió cinco partidos con saldo de una victoria, un empate y tres derrotas.

Aunque la Federación Tunecina de Fútbol aún no ha emitido un anuncio oficial, reportes provenientes del país africano señalan que los directivos habrían decidido rescindir el contrato del entrenador después del resultado registrado en Monterrey.

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La decisión llega después de la goleada 5-1 que sufrió Túnez frente a Suecia en su debut mundialista, un resultado que complicó las aspiraciones del conjunto africano en la fase de grupos.

Luego del encuentro, Lamouchi reconoció el mal desempeño de su equipo y admitió que los errores cometidos fueron determinantes en el resultado.

El técnico francés asumió el cargo en enero de 2026, en sustitución de Sami Trabelsi, quien también dejó el puesto tras la eliminación de Túnez en la Copa Africana de Naciones.

Mondher Kebaier aparece como principal candidato

Ante la necesidad de tomar una decisión rápida en plena máxima justa del futbol, sustituto podría ser Mondher Kebaier.

De acuerdo con la prensa tunecina, Kebaier ya se encuentra en Monterrey desempeñando funciones dentro de la estructura de la Federación Tunecina de Fútbol, situación que facilitaría una transición inmediata para afrontar los próximos compromisos mundialistas.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre su nombramiento, aunque es señalado como el principal candidato para asumir el cargo de forma interina.

FBPT