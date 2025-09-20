Gran Premio de Azerbaiyán: Fernando Alonso y Lewis Hamilton Eliminados en Segunda Ronda
El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen marcó el mejor tiempo de la ronda de Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 (F1).
En la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula 1 (F1), que se disputa en el circuito urbano de Baku, el español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el undécimo tiempo-, y el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) quedaron eliminados este sábado.
El cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 6.003 metros de la pista azerbaiyana -la cuarta más larga del Mundial- en un minuto, 41 segundos y 255 milésimas -con el neumático medio-, 141 menos que el inglés Lando Norris y con 159 sobre el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial -ambos con gomas blandas-.
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
Eliminados en la segunda ronda (Q2) del Gran Premio de Azerbaiyán
11. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1:41,857
12. Lewis Hamilton GBR Ferrari 1:42,183
13. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 1:42,277
14. Lance Stroll CAN Aston Martin 1:43,061
15. Oliver Bearman GBR Haas sin tiempo
Eliminados en la primera ronda (Q1) del Gran Premio de Azerbaiyán
16. Franco Colapinto ARG Alpine 1:42,779
17. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 1:42,916
18. Esteban Ocon FRA Haas 1:43,004
19. Pierre Gasly FRA Alpine 1:43,139
20. Alexander Albon ETHA Williams 1:44,778
