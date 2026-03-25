¿Dónde Ver Temporada 2026 de la MLB en México por TV Abierta? Estos Canales Pasarán los Juegos

La espera ha terminado para todos los aficiondos al béisbol de las Grandes Ligas, pues hoy 25 de marzo se jugará el partido inaugural de la temporada 2026 de la MLB. El primer juego de esta campaña será el San Francisco Giants vs New York Yankees, el cual marcará el banderazo de salida para la temporada regular que culminará hasta el mes de septiembre, específicamente el día 27, para dar paso a la postemporada en octubre. El llamado Opening Day será el jueves 26 de marzo con una cartelera de 14 partidos.

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¿Dónde ver la temporada 2026 de la MLB en México?

Televisa Univisión anunció en le mes de febrero la celebración de un acuerdo estratégico con la Major League Baseball (MLB) para transmitir en México, durante tres temporadas (2026, 2027 y 2028) "una amplia oferta de béisbol en vivo, contenidos originales y cobertura multiplataforma a través de TV abierta, ViX y medios digitales". Esto quiere decir que para la temporada 2026, Televisa transmitirá partidos a través de Canal 5, Canal 9 y ViX.

La oferta de transmisión contempla 55 partidos de temporada regular, con juegos semanales, así como partidos en fin de semana para la postemporada (Ronda Divisional y Ronda de Campeonato). Además, la Serie Mundial 2026 irá en vivo y en exclusiva por televisión abierta (Canal 5 y Canal 9).

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DB